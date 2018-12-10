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FETÖ ile DHKP/C'nin "ortak kaos planı" davası

FETÖ/PDY üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlar aracılığıyla kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin, aralarında eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 5'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:35
FETÖ ile DHKP/C'nin "ortak kaos planı" davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 5'i firari, 5'İ tutuklu 13 sanığın yargılanması sürüyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Gürkan Türkoğlu, Ferdi Taşkaya, Mustafa Eren ve Mustafa Evcil ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkemeye gelen evrakın okunmasıyla başlayan duruşmada, bir önceki celse tanık olarak çağrılan Mehmet Balta ve Hüseyin Eker'in beyanları alındı.

Tanık beyanlarının ardından duruşmaya öğle arası verildi. Duruşma, aranın ardından diğer tanıkların dinlenilmesiyle devam edecek.

Bu arada, duruşmanın yarın da süreceği öğrenildi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY ile DHKP/C'nin, kuruluşu, yapısı ve faaliyetleri özetlenerek, bu iki terör örgütü arasındaki ilişki anlatılıyor. Soruşturmanın başlama gerekçesi olan tanık İ.Ö'nün beyanı ve dilekçelerinden de alıntılar yapılan iddianamede, FETÖ'nün DHKP/C'ye, hedefleri doğrultusunda kullanılmak üzere "Kaos Timi" kurdurduğu belirtiliyor.

DHKP/C'nin eski İstanbul sorumlusu olduğu ve örgüt tarafından infaz edilmek istendiği belirtilen Asuman Akça'nın mağdur olarak gösterildiği iddianamede, sanıklardan Mesut Aykın'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki ikametinin kroki ve haritalarını FETÖ mensupları olan şüpheliler Mehmet Yılmaz, Ali İhsan Kaya ve Halil Karakuzulu'dan Ali Fuat Yılmazer'in bilgisi dahilinde teslim alıp sonrasında bu örgütün amaç ve stratejisi doğrultusunda terör örgütü DHKP/C'ye ilettiği anlatılıyor.

Sanıklardan eski emniyet görevlisi Ali Fuat Yılmazer, Ali İhsan Kaya, Halil Karakuzu, Mehmet Yılmaz ve Serdar Bayraktutan'ın, "kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suçu gizlemek amacıyla tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 33 yıldan 61 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanıklar Ferdi Taşkaya, İsmail Aşı, Mustafa Eren, Mustafa Evcil ve Ufuk Yıldırım'ın da "kamu görevlisinin zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliği" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından 13 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanık Süleyman Taşbaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, Gürkan Türkoğlu ve Mesut Aykın'ın da "üye olmamakla beraber silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:35
  1. FETÖ ile DHKP/C'nin "ortak kaos planı" davası

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