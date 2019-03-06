0553 313 94 23

FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan şüpheli Altuğ Müştak Berker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı-Savcılığınca sevk yazısında, şüpheli Berker'in, FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan kişilerden olduğu belirtildi

06 Mart 2019 Çarşamba 21:45
FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen şüpheli Altuğ Müştak Berker'in tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Muğla'nın Bodrum ilçesinden sahte kimlikle yakalanarak İstanbul'a getirilen şüpheli Altuğ Müştak Berker, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcılık, şüpheli Berker'i ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''nitelikli cinsel saldırı'' suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin örgüt üyesi (İmam Kardeşler Grubu) olduğu, örgütün siyasi partiler ve cemaatlerle olan bağlantısını yönetenlerden olduğu, örgütün karargahında nöbet tuttuğu, örgüte kız eleman kazandırmada görevli olduğu ve örgütte turnikeye giren şahsılar arasında bulunduğu belirtildi.

Örgüt adına yurt dışında faaliyette bulunduğu belirtilen şüpheli Berker'in, FETÖ/PDY örgütü ile Adnan Oktar arasında irtibatı sağlayan kişilerden olduğu vurgulanan sevk yazısında, şüphelinin örgütün sempatizanları ile görüştüğü, onların adına kayıtlı olan taşınmazları hisse karşılığında sattıkları ancak örgüt sempatizanlarına hisselerini vermeyerek mağdur olmalarına sebebiyet verdiği, buradan elde ettiği geliri de örgüte aktardığı, örgütün kanalında program yapan şüphelinin 5 müştekiye yönelik ''cinsel saldırı'' suçunu işlediği iddia edildi.

Savcılığın talebini değerlendiren Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Berker'in tutuklanmasına karar verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 21:45
  1. FETÖ ile Adnan Oktar arasında irtibat sağlayan şüpheli tutuklandı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Ligi başantrenörleri ortak çıkarlar için dernek kurdu
    1. Avrupa Ligi başantrenörleri ortak..
    2. İmamoğlu, Artvinliler ve Tokatlılarla..
    3. Engin Altan Düzyatan: ABD’nin Captain..
    4. Safranbolu'nun UNESCO'ya alınışının..
    5. Trump'tan "sivil kayıplar raporu"na..
    6. İsrail askerleri Gazze'de 4..
    7. Başkan Çerçioğlu, tarih yazan Aydın’ın..
    8. Köpeği aracının arkasından sürükleyen..
    9. ABD'den tehdit: Maduro ile iş yapan..
    10. ABD'li senatörden MBS'ye "çete"..
    11. İsrail'in terör listesine aldığı..
    12. Erdoğan: "(ABD'nin GTS kararı) Türkiye..
    13. Erdoğan: S-400 konusunda işi bitirdik,..
    14. Fatih Terim'den şampiyonluk hesabı: Bu..
    15. Türkiye'nin ilk kadın televizyonu..
    16. Hagi ile ilgili bomba Fenerbahçe itirafı
    17. Erdoğan: "(Güvenli bölge) Bu süreç..
    18. İmamoğlu: En iyi hizmeti..
    19. Erdoğan: Amerika, silahları alıp..
    20. 1 aydır aranıyordu! Bu halde bulundu
    21. "Türkiye büyük ülke olma yolunda..
    22. "Türkiye'nin çabaları Afrika Boynuzu..
    23. Edirne'de kayıp kişinin cesedini..
    24. Sandık görevli ücretleri ne kadar 2019?
    25. Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
    26. Panelvan aracın çarptığı yaya hayatını..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ABD'nin..
    28. Rus uzmandan çarpıcı yorum: ABD..
    29. Erdoğan: "(Güvenli bölge) Türkiye'nin..
    30. Kütahya’da ’Sanata Yön Yeren..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'