0553 313 94 23

Rahatlığa bakın...Güpegündüz FETÖ ihaneti böyle görüntülendi!

Eskişehir'de FETÖ’ye yakın esnaflardan himmet toplayan şüpheliler görüntülendi. Ekonomik yönden sıkıntı çeken örgüt üyelerinin konuşmaları tapelere yansırken, para alışverişi polisler tarafından görüntülendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:47
Rahatlığa bakın...Güpegündüz FETÖ ihaneti böyle görüntülendi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) para kaynaklarından himmet, Eskişehir emniyeti tarafından görüntülendi. Fotoğraflarda, eczacı ve kuyumcu gibi kapı kapı dolaşan şüpheliler, himmet toplarken, not defterlerine de not alıyor. Ayrıca şüphelilerin telefon kayıtları da iddianameye girdi. Tapelere göre şüpheliler öncelikle gidecekleri adresleri tek tek belirleyip arıyor. Ertesi gün buluşan şahıslar, esnafı dolaşarak himmet paralarını topluyor. Akşam'da yer alan habere göre; Örgütün zor durumda olması nedeniyle bazı esnaftan birkaç aylık himmeti toptan istedikleri de tapelere yansıdı.

İşte o görüşmeler:

‘SIKINTIDAYIZ ABİ İKİ AYLIK ALSAK?’

Ahmet Çağlar: Ağabeylerden aylık bir şeyler alıyorsunuz ya. Bunlarla ilgili benimle gündüz muhakkak görüşmen lazım.

Fatih Gürbüz: Bu Erol abiden aldın mı sen şeyi? O bir 20 vardı ya rakam. Bir de Alaattin abiyi ara sen. Bu ay vereceklerle alakalı onlar. 20 bin vardı ya onla alakalı da Erkan abiyi ara. Çok sıkıştık şu an ne yaptınız abi diye bir sorun. Bu Nurullah abiyle Mesut abinin bu aykini biz aldık mı?

Ahmet Çağlar: Yoo daha bu aykine dokunmadık.

Fatih Gürbüz: Abi ekim ayını da baya bi sıkıntı varda, sizden ekimi de talep etsek iyi olmaz mı? Sıkıntı var da çözmemiz lazım. Bayram öncesi yurtdışını çözmemiz lazım.

Yemen ve Moskova kuryeleri Eskişehir’de

Tapelerde Fatih Gürbüz’ün Moskava’dan ve Yemen’den gelen bir kuryenin Eskişehir’de toplanan himmet paralarını götürmek için geldiğini belirtiyor. Bu sebeple Okan B.’yi arayarak diğer şahıslarla birlikte acilen toplantıya çağırdığı tapelere yansıdı:

F. Gürbüz: Abi saat 08.00’de Hamit abinin orda ekip olacak.

Okan B.: Tamam.

Gürbüz: Moskova şeyi geldi şimdi onun için borç arıyoz abi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:47
  1. Eskişehir
  2. FETÖ
  3. para
  4. yardım

YORUM YAZ

  • bozerenbozeren19 dk önce
    ee, sonuç?? yakalamışlar mı yoksa yakalamamışlar mı bu Allahsızları?
  • MehmetMehmet21 dk önce
    Tamam işte binin tepesine.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Amerika'dan çiftçilere 12 milyar dolarlık yardım!
  1. Amerika'dan çiftçilere 12 milyar..
  2. Komiserlik Sınavı sorularını dağıtan..
  3. Whatsapp yenilendi! Bugünden itibaren...
  4. Adana’da uyuşturucu almaya gittiler,..
  5. Bedelliden sonra yeni gündem..
  6. Suriye'de intihar saldırısı! 27 ölü
  7. 1994'ler bedelli askerlikten..
  8. Uşak’ta silahlı saldırı: 1 kişi yaralı
  9. Açık açık itiraf ettiler! 'PKK'ya..
  10. Günün âyet ve hadisi
  11. Şırnak'ın bazı bölgeleri "özel..
  12. Sütlüce'de yıkılan bina ile ilgili..
  13. Dolar, piyasaya 4,85'ten başladı
  14. Önlisans 2018 KPSS başvuru tarihi ne..
  15. Şırnak Valiliği açıkladı! 8 Ağustos'a..
  16. Kılıçdaroğlu'na bir tokat da Uğur..
  17. Pakistan'da milletvekili adayına el..
  18. Mısır açıkladı! 4 ülkeden çok..
  19. 'Düşmanlıktan dolayı çok incindi,..
  20. KPSS ortaöğretim başvuru tarihi 2018..
TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Askerlik süreci kısalıyor mu?
ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi