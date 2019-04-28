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FETÖ, ihanete böyle hazırlandı: Gülen'in sohbetlerindeki darbe şifresi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Pensilvanya'daki malikanesinde üzerine ilk defa giydiği asker yeşili bir pardösüyle konuşma yaparak, örgütün TSK içerisindeki mensuplarına darbe hazırlığı için subliminal mesaj verdi- Terör örgütü elebaşı Gülen, 5 Şubat 2016'daki konuşmasında, örgüte karşı yürütülen mücadeleye öncülük eden siyasal iktidarı kastederek, "düşmanı yenme duası" olarak yer alan duayı okudu - Örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı bu konuşmalardaki mesajı alan örgüt üyeleri, kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandırıp 15 Temmuz 2016'da bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundu

28 Nisan 2019 Pazar 11:19
FETÖ, ihanete böyle hazırlandı: Gülen'in sohbetlerindeki darbe şifresi

İSTANBUL (AA) - MELİKE GALLENKUŞ - MUSTAFA HATİPOĞLU - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya'daki malikanesinde yaptığı sohbetlerde verdiği subliminal mesajlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyelerine darbeye hazırlandıkları mesajını verdi.

AA muhabirinin İstanbul'daki darbe girişimine ilişkin gerekçeli kararlardan derlediği bilgilere göre, FETÖ elebaşı Gülen, 19 Mart 2016'da Pensilvanya'daki malikanesinde üzerine ilk defa giydiği asker yeşili bir pardösüyle "giysi dili" ile bir konuşma yaparak, örgütün TSK içerisindeki mensuplarına subliminal mesaj iletti.

Söz konusu konuşmasının 15.36 saniyesinde, kurduğu cümleyi bir anda yarıda keserek, ilgisiz bir şekilde, tane tane ve son derece vurgulu ifadelerle "Antrparantez, umum adına konuşuyorum, umum İslam toplumu adına, Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum." dedi.

Terör örgütü elebaşının bu konuşmasında geçen ve Osmanlıca bir kelime olan "serkar" kelimesi Türkçe'de "komutan", "amir", "müdür" anlamlarına gelirken, "Kapadokya" ifadesinin ise FETÖ içerisinde "özel mahrem yerler" olarak kodlanan kurumlardan TSK için kullanılan bir şifre olduğu ortaya çıktı.

Bu şifreyi de örgüt literatüründe "mahrem hizmetler" veya "hususiler" olarak adlandırılan ve TSK bünyesindeki örgütsel faaliyetleri koordine eden üst düzey TSK imamlarının bildiği belirlendi.

FETÖ elebaşı Gülen, konuşmasıyla örgüt üyelerine siyasal iktidara karşı güç kullanmaları ve darbe yapmaları talimatını verirken, örgüt sık sık "ıslahçılar", "ıslah hareketi" tabirlerini kullandı. FETÖ üyelerinin darbede girişiminde kullandıkları "Yurtta Sulh Konseyi"nin isminin, bu konuşmada geçen "ıslah" kelimesinden alınan mesajla verildiği, iddianamelerdeki değerlendirmelerde yer aldı.

Pensilvanya'daki terör yuvasında 5 Şubat 2016 tarihli başka bir konuşmasında da örgütün sabır anlayışının durağanlık içeren bir sabır anlayışı olmadığını belirten FETÖ elebaşı Gülen, amaca ulaşmak için mutlaka alternatif yolların, yöntemlerin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Konuşmanın sonuna doğru dini kaynaklarda "düşmanı yenme duası" olarak olarak yer alan Arapça duayı okuyup açıklamasını yapan Gülen'in, konuşma bütünündeki "düşman" tanımlamasıyla örgüte karşı yürütülen mücadeleye öncülük eden siyasal iktidarı kastettiği tespit edildi.

- "Sohbetlerde 'kılıç' şifresi"

Elebaşı Gülen bu konuşmasında, örgüt üyelerinin tutuklanmalarına gönderme yaparak, "hürriyetlerine dönük saldırılar karşısında, bunları koruma adına düşmanla savaşılabileceğini, düşmanın öldürülebileceğini, düşmanla karşılaşıldığında mutlaka kılıcın hakkını vermek gerektiğini" ifade etti.

"Kılıç" kelimesiyle yine şifreli mesaj veren Gülen, TSK'nın temel simgelerinden biri olan ve güçle kararlılığı simgeleyen kılıçla, ordu içindeki darbecilere "hazır olma" talimatı verdi.

Gülen, bu konuşması ile huzurunda kılıç kuşanan TSK içindeki örgüt üyelerine, "Düşmanla karşılaşıldığında kılıcın hakkını vermek gerektiği" mesajıyla birlikte, "Öyleyse şimdiden tavrınızı ona göre ayarlamalısınız." şeklindeki sözleriyle gerçekleştirilecek bir darbe girişimine hazır olmaları yönünde subliminal mesaj verdi.

- "Mesajı alan örgüt üyeleri Yurtta Sulh Konseyini kurdu"

FETÖ elebaşı Gülen konuşmalarında, "örgüt üyelerinin gerekli ıslah hareketini yapmamaları ve zalime dur dememeleri halinde ağlamaların ağlamaları takip edeceğini ve kendilerinin de ilahi gazaba uğrayacaklarını" beyan ederek, TSK içindeki örgüt üyelerini darbe yaparak siyasal iktidarı indirmemeleri halinde Allah'ın gazabına uğrayacaklarını söyledi.

Örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı bu konuşmalarda gerekli mesajı alan örgüt üyelerinin kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandırarak oluşturdukları sözde konseyle 15 Temmuz 2016'da darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 11:19
  1. 15 temmuz darbe girişimi
  2. elebaşı Fetullah Gülen
  3. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)

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