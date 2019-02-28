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FETÖ için 18 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında TSK içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresine yönelik Mardin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:44
FETÖ için 18 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

Mardin merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.

Ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında TSK içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresine yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda, FETÖ silahlı terör örgütü mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 26 askeri personele yönelik, İstanbul, Ankara İzmir, Muğla, Burdur, Siirt, Şırnak, Hakkari, Malatya, Diyarbakır, Bilecik, Kocaeli, Erzurum, Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Denizli ve Mardin olmak üzere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alınırken 4 kişi hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:44
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Siirt
  4. Muğla
  5. Kahramanmaraş
  6. Malatya
  7. Konya
  8. Kocaeli
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Hakkari
  12. Erzurum
  13. Diyarbakır
  14. Denizli
  15. Burdur
  16. Bilecik
  17. Ankara
  18. Afyon
  19. FETÖ
  20. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
  21. FETÖ silahlı terör örgütü
  22. TSK
  23. kripto örgüt üyeleri
  24. mahrem imam

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