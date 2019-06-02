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FETÖ hükümlüsü firari eski dernek başkanı yakalandı

FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir derneğin başkanı olan ve hakkında 14 yıl 7 ay hapis cezası verilen hükümlü, polisin üç ilde düzenlediği eş zamanlı operasyon kapsamında Yalova'da gözaltına alındı

02 Haziran 2019 Pazar 11:55
FETÖ hükümlüsü firari eski dernek başkanı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve yöneticisi olmak, nitelikli dolandırıcılık ve teröre finans sağlamak suçlarından 14 yıl 7 ay hapis cezası verilen firari hükümlü, Yalova'da saklandığı adreste yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Yeni Ümit Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin başkanlığını yapan, geçen ay yargılandığı mahkemece FETÖ üyesi ve yöneticisi olmak, nitelikli dolandırıcılık ve teröre finans sağlamak suçlarından 14 yıl 7 ay hapse mahkum edilen firari C.L'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler üç ildeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, C.L'yi Yalova'da saklandığı bir adreste gözaltına aldı.

Balıkesir'de getirilen C.L'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, C.L'nin saklanmasına yardımcı olduğu öğrenilen Yalova'da görevli polis memuru T.Y. ile otel işletmecisi H.Y. hakkında da Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçluyu kayırma" suçundan soruşturma açıldı.

- Olay

Balıkesir'de FETÖ'ye ait kapatılan Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağlandığı iddiasıyla Mayıs 2016'da operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 29 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmıştı. Geçen ay yapılan karar duruşmasında 29 sanıktan 20'si, 2 yıl 1 ay ila 14 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, sanıklardan biri olan derneğin başkanı firari C.L, 14 yıl 7 ay hapse mahkum edilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:55
  1. Balıkesir
  2. FETÖ/PDY
  3. Yalova

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