FETÖ, Hırvatistan ve Bosna Hersek kamuoyuna anlatıldı

SARAYBOSNA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler, Hırvatistan ve Bosna Hersek kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Zagreb ve Saraybosna büyükelçilikleri tarafından basın toplantıları düzenlendi.

Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, FETÖ tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük rolün canlarını ortaya koyan Türk halkına ait olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını söyledi.

Son yıllarda Türkiye'nin temel önceliklerinden birinin yurt içi ve dışında FETÖ ile mücadele olduğunu kaydeden Hızlan, "Türkiye'deki ana omurgasını kaybeden örgüt, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır. Türkiye dışındaki FETÖ yapılanmasıyla mücadele, daha büyük önem kazanmıştır." dedi.

Hızlan, FETÖ'nün ne kadar karanlık ve sinsi bir yapı olduğunun yavaş da olsa uluslararası arenada da anlaşıldığını aktararak, "Türkiye Maarif Vakfı, 18 ülkede FETÖ iltisaklı okulları devralmıştır. 36 ülkede ise FETÖ iltisaklı okul ve dil kursları sonlandırılmıştır. Bu çabalarımız örgütün yapılanmasını daraltmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsünde Anadolu Ajansının fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi de açıldı.

- Bosna kamuoyuna da FETÖ mesajı

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin FETÖ'ye karşı mücadelesine ilişkin bilgiler verdi.

Hain darbe girişiminin unutulmaması için Bosna Hersek'te bu yıl da geleneksel olarak "Demokrasi Koşusu" düzenleyeceklerini aktaran Koç, pazar günü yapılacak bu koşunun, birlik ve beraberliğin güzel bir sembolü haline geldiğini söyledi.

FETÖ ile mücadelenin sadece Türkiye'nin değil, FETÖ'nün sızmaya çalıştığı her ülkenin meselesi olduğunu vurgulayan Koç, Bosna Hersek'teki FETÖ iltisaklı bazı kişilerin iadesi konusunda şunları kaydetti:

"Bu kişilerle ilgili belgeleri genel hukuk çerçevesinde Bosna Hersek kurumlarına ilettik. Bu kişilerin terör mensubu olmaları nedeniyle pasaportları Türkiye tarafından iptal edilmiştir. Biz bu kişilerin iadesini ve kimlik bilgilerini ilgili makamlarla paylaştık. Amacımız terör örgütünün neler yapabileceğini göstermek. İade taleplerimizin sonuçlarını bekliyoruz."

Ziraat Bankası Bosna Hersek Genel Müdürü Yusuf Dilaver ise Türk halkının 15 Temmuz'da ölüme koşarak gittiğini belirterek, Demokrasi Koşusu'nu sembolik olarak o gün ölüme koşanların yolunda arkada kalanların da onların koşusuna katıldıklarını göstermek için düzenlediklerini söyledi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman da başta başkent Saraybosna olmak üzere Zenica, Tesanj ve Mostar'da panel, sergi, mevlit, konser ve dostluk maçı gibi etkinlikler düzenleneceğini dile getirdi.