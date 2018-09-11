Ali Karahasanoğlu: Hicret ve bize mesajı!

Bugün Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in (S.A.V)’in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olan Hicri yılbaşı. Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu Hicri yılbaşı hasebiyle kaleme aldığı “Hicret ve bize mesajı!” başlıklı bugünkü yazısında Hicret’in Müslümanlara ne mesajlar verdiğini anlattı.

FETÖ’nün İslam’ın diğer değerleri gibi hicreti de istismar ettiğine vurgu yapan Karahasanoğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yurtdışına kaçmasının Peygamberimiz’in hicretine benzemediğini örnekleriyle birlikte ortaya koydu.

İŞTE O YAZI;

Hicret nedir?

İslam’ın yaşanamadığı Mekke’den, İslam’ın daha rahat yaşanabileceği umudu ile Medine’ye göç edilmesidir..

Almamız gereken mesaj nedir?

İslam’ı yaşamak istiyorsanız, yeryüzü geniştir.. Siz niyet edeceksiniz, Allah size, İslam’ı yaşayacağınız imkanı verecektir..

Hicret nedir?

Hz. Ali’nin kendi canını feda edecek derecede cesareti ve Hz. Peygamber’e sevgisini ispat etmesidir..

Almamız gereken mesaj nedir?

Hz. Peygamber’e iman, onun için ölümü göze almayı da gerektirir..

Hicret nedir?

Yatağına Hz. Ali’yi yatıran Hz. Peygamber’in, Yasin suresinden okuduğu ayet ile, Mekkeli müşriklerin önlerinden geçtiği halde onlara görünmemesi, bu şekilde hicret için yola çıkmasıdır..

Almamız gereken mesaj nedir?

Allah isterse, gören gözler kör olur. Konuşan diller konuşmaz olur.. Önünden geçtiğiniz kişi, size görmez olur..

Hicret nedir?

Sevr Mağarası’nda, Hz. Peygamber’in bir örümcek ile, güvercin yuvası ile koruma altına alınmasıdır..

Almamız gereken mesaj nedir?

Allah’a güvenirsek.. Bize göre önemsiz gibi görünen bir yaratılmış dahi, canımıza yönelik tehlikeyi bertaraf etmemizde aracı olabilir..

Hicret nedir?

Hz. Ebu Bekir’in, kendi canını ikinci plana atıp, Hz. Peygamber’e bir zarar gelecek diye telaşlandığında, Hz. Peygamber’in, “Çekinme, Allah bizimle beraberdir” rahatlığı ile karşılık vermesidir..

Almamız gereken mesaj nedir?

Niyetimiz samimi ise.. İhlasımız tam ise.. Bizim koruyucumuzun Allah olduğunda, küçücük şüphemiz olmamalıdır.

Hicret nedir?

Süraka’nın atının, çölde kuma saplanmasıdır..

Almamız gereken mesaj nedir?

Kafir (Süraka sonradan müslüman olmuştur) ne kadar hırslı olursa olsun, ne güçte olursa olsun, imanın karşısında aciz kalmaya mahkumdur..

Hicret nedir?

Zalim müşriklerden ayrılma, ama inanç hürriyeti çerçevesinde Yahudilerle birlikte, onların hakimiyetine girmeden yaşama iradesidir..

Almamız gereken mesaj nedir?

Zalimlik yaptıklarında kendi akrabalarımızdan dahi uzak olmamızın gerekliliği.. Zalimleşmeyen farklı inançtakilerle, din hürriyeti ekseninde birlikte yaşamaya izin verildiği..

Hicret nedir?

Geri dönmek üzere, yola çıkmaktır..

Almamız gereken mesaj nedir?

Hayatın iniş-çıkışlarının etkisi altında kalmadan, gerektiğinde geri adım atmak zorunda kalsak bile, hedefimiz hep ileri noktalar olmalıdır..

Bugün 1 Muharrem 1440.

Hz. Peygamber’in, İslam’ı daha rahat yaşamak, işkencelerden kurtulmak, İslam’ı daha yaygın topluluklara tebliğ etmek için Mekke’den yola çıkıp, Medine’ye yönelişinin yıldönümü..

Hicri yılbaşı..

Yılbaşınız hayırlara vesile olsun!

**

FETÖ, İslam adına hangi kavram var ise, hepsini istismar eden bir örgüt..

Maalesef ki maalesef..

‘Hicret’i de istismar etti..

Hicretteki “yaşanılan mekanın terkedilmesi”ni..

“İşledikleri suç sonucu müeyyidelerden kurtulmak için ülke dışına kaçma” ile örtüştürmeye çalıştılar..

Fetullah Gülen’in, işbirliği içinde olduğu gavurlarla daha rahat hareket etmesi için yurtdışına çıkışını..

Hz. Peygamber’in hicretine benzetme ahlaksızlığını gösterdiler..

Tabandaki saf insanlar, bugün dahi, bu istismara aldanmış bir görüntü veriyorlar..

Belki bir uyandırma vesilesi olur diye, bunlara sormak istiyorum:

Türkiye’de, özellikle son yıllarda, hangi müslüman, hangi işkenceye maruz kalmış?

Ki, bu Fetö’cüler yıllardan bu yana, ABD’leri kendilerine vatan etmişler?

FETÖ’nün başındaki Fetullah Gülen, “Başınızı açın, okullara gidin” fetvasını bile vermekten çekinmemişken.. Hangi akla hizmet edip de, Türkiye’de yaşayamadığını iddia ettiği İslam’ı, ABD’de yaşamaya kalkışabiliyor?

Türkiye’de mensuplarına, “Başınızı açın” fetvası veren Fetullah Gülen.. Başörtü yasağı kalktıktan sonra, niye mensuplarına, “Artık engel kalktı, Türkiye’ye dönebilirsiniz” demiyor da.. Düne göre, çok daha yoğun bir yurtdışına çıkışı tavsiye ediyor?

(...)

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...