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FETÖ firarisi Tarık Toros'un eşi 'kedicik' çıktı

FETÖ firarisi Bugün TV eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros’un eşinin Adnan Oktar suç örgütü içinde yer aldığı belirtildi. Kod isminin ise "Maviş Banu" olduğu ileri sürüldü.

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:41
FETÖ firarisi Tarık Toros'un eşi 'kedicik' çıktı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanık, Adnan Oktar ile FETÖ'nün bir iltisakını daha deşifre etti.

Toros'un eşi Oktar grubu ile birlikte 

Söz konusu tanık ifadesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan yayın organı Bugün TV eski Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros'un eşi Banu Toros'un Adnan Oktar grubu ile birlikte olduğunu belirtti. Tarık Toros'un eşi Banu Toros'u Adnan Oktar'ın yanına çağırdığını, hatta erkek kardeşinin de örgüte katıldığını kaydetti. Tanığın ifadesine göre, Banu Toros'un örgütteki kod adı 'Maviş Banu'ydu. Söz konusu tanık ifadesinde şunları söyledi: "Birkaç gece arka arkaya benim de olduğum ortamlar oldu. Oktar bir seferinde kod adı Maviş Banu olan Banu Toros'u çağırdı. Toros'un Florya Beşyol'daki aile evinden getirilmesi esnasında şahit olarak yanlarında bulundum. Sonradan babası ile ilgili birtakım olaylar olduğunu hatırlıyorum. Ancak detayını anımsayamıyorum. Daha sonra Banu'nun bir erkek kardeşi de örgüte gelmeye başladı."

Bir grup askerden sorumlu "mahrem imam" olduğu öne sürülen Tarık Toros eşiyle birlikte İngiltere'ye firar etmişti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 09:41
  1. Tarık Toros
  2. Adnan Oktar suç örgütü
  3. FETÖ

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  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc30 dk önce
    Bunlarda tüm ayarlar, kirmizi cizgiler alak-bullak olmus. Kirmizi cizgisi olmayanin ne apacagi tahmin edilemez. Guya bunlarin üstünü mehdi kapatip, v.s...
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