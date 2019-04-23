FETÖ firarisi yakalandı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yardım etmek suçundan yargılandığı davada hapis cezası verilen firari hükümlüyü yakaladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yardım etmek suçundan yargılandığı davada hapis cezası verilen firari hükümlüyü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesince, "Silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elif Ş.S. hakkında yakalama kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Huzur Mahallesi’nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi.

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