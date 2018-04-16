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FETÖ firarisi Öksüz'e bir darbe de Almanya'dan

Almanya’nın, Türkiye’nin talebi sonrası 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı firari FETÖ'cü Adil Öksüz hakkında diğer FETÖ sanıklarından farklı olarak iade yerine ‘ceza soruşturması’ yürüttüğü ortaya çıktı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:30
FETÖ firarisi Öksüz'e bir darbe de Almanya'dan

Almanya’nın FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin firari kilit ismi örgütün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’le ilgili ceza soruşturması başlattığı ortaya çıktı. Almanya İçişleri Bakanlığı yetkilileri Türkiye’nin yakalama ve iade talebi sonrası, ocak ayında hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz’le ilgili dosyanın ‘cezai soruşturma’ kapsamında olduğunu bildirdi. Alman yetkililer Öksüz’ün görüldüğü yerde yakalanacağını ve tutuklanacağını da ifade etti. Bakanlık yetkilileri Öksüz hakkında bu süreçte hangi işlemlerin yapıldığı konusunda ise gizlilik gerekçesiyle bilgi veremeyeceklerini belirttiler.

Karar'dan Büşra Sarıkaya'nın haberine göre Alman Bakanlık yetkilisi Türkiye’nin resmi olarak Adil Öksüz’ün iadesini talep etmesi sonrası, önce arama kararı, ardından yakalama kararı çıkartıldığını belirterek, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin diplomatik kanallarla Almanya’dan Öksüz’ün iadesini talep ettikten sonra, dosya Yabancılar Daire Başkanlığı’na iletildi. Yabancılar Daire Başkanlığı’nda iade talebi kontrol edildikten sonra Öksüz’ün hangi eyalette bulunduğuna bakıldı. Bulunduğu iddia edilen eyalet belirlendikten sonra, Türkiye tarafından gerçekleşen iade talebi yetkili eyalet mahkemesine oradan da Almanya Genel Kamu Savcılığı’na iletildi.”

BÜTÜN EYALETLERDE ARANIYOR

Öksüz 15 Temmuz gecesi gözaltına alındı ancak hakimlik sorgusu ardından serbest bırakıldı. Öksüz’le ilgili önce yurtiçinde, kaçtığı belirlenince de yurtdışında iz sürüldü. Öksüz’ün Almanya’da olduğuna ilişkin iddialar medyaya yansıdı. Gurbetçilerin ihbarları ile Öksüz’ün görüldüğü yerler yetkililerle paylaşıldı. Ancak son olarak Almanya’ya iltica başvurusu yaptığı ve geçici oturma izni verildiği bilgisi Türkiye’yi harekete geçirdi. Türkiye önce Almanya’ya nota vererek bu iddiaları sordu. Ancak notaya cevap alınamayınca Öksüz’ün Almanya’da olduğuna ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda bir iade dosyası hazırlandı ve Belin’e gönderildi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 10:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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