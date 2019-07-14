FETÖ firarisi konteyner evde yakalandı Niğde’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.

Niğde’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, kırsalda saklandığı konteyner evde yakalandı.

Niğde Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan aranan H.H.U.’nun merkeze bağlı Edikli beldesinde bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin kırsalda yaptığı çalışmada H.H.U., Karadağ mevkisinde saklandığı konteyner evde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.