FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı

FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı14 Şubat 2019 Perşembe 17:16
KARABÜK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY'ye üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan A.A'nın kentte olduğunu belirledi.
Ekipler, Safranbolu ilçesindeki adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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