FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı

KARABÜK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY'ye üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan A.A'nın kentte olduğunu belirledi. Ekipler, Safranbolu ilçesindeki adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.





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