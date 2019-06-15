FETÖ firarisi Kahramanmaraş’ta yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan şüpheli Kahramanmaraş’ta yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 yıldır aranan şüpheli Kahramanmaraş’ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve çeşitli mahkemelerce terör örgütü üyeliği suçundan aranma kaydı bulunan A.G. (47) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, A.G’yi Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi’nde saklandığı evde gözaltına aldı.

A.G işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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