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FETÖ firarisi kadın cezaevine gönderildi

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan kadın, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:22
FETÖ firarisi kadın cezaevine gönderildi

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan S.Y. (37), Erzurum'da yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabük'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 21:22
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  2. Erzurum
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