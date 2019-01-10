0553 313 94 23

FETÖ firarisi İsmail Çolak emniyete teslim oldu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak teslim oldu

10 Ocak 2019 Perşembe 11:51
FETÖ firarisi İsmail Çolak emniyete teslim oldu

DÜZCE AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari İsmail Çolak'ın, Polonya'dan gelerek teslim olduğu bildirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ sanığı İsmail Çolak'ın kendi isteğiyle Polonya'dan gelerek teslim olduğu belirtildi.

Çolak'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

İsmail Çolak, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen, FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alıyordu.

Sanık Çolak'ın Bolu Dağı'nda bulunan "İsmail'in Yeri" adlı et restoranları da 20 Temmuz 2016'da kapatılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:51
  1. Düzce
  2. FETÖ
  3. İsmail Çolak
  4. İsmail'in Yeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
    1. Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
    2. HDP, PKK'ya çalışıyor! Fırsat bili
    3. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Benim..
    4. Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye..
    5. Irak Terörle Mücadele Komutanı bayrak..
    6. Halı sahada kalp krizi geçiren öğretim..
    7. Yabancı futbolculara yönelik "icra..
    8. Afganistan'dan İran'a Taliban eleştirisi
    9. Assan Panel, ihracatını üç yılda yüzde..
    10. Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun iptal..
    11. Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması
    12. Seyyar sandık için başvurular 17..
    13. Ekonomi alanında destek teklifi Plan..
    14. Afganistan'da Taliban saldırıları
    15. Trump açıkça tehdit etti! 'Eğer..
    16. ‘Yetim Dostu Hastane’
    17. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye..
    18. Denizli'de Süper Lig heyecanı
    19. Antalya, spor turizminde altın çağını..
    20. ANALİZ-Lidersiz ve vizyonsuz AB..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi