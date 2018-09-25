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FETÖ firarisi İpek'in iade duruşması başladı

Fetullahçı Terör Örgütü "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in Türkiye’ye iadesiyle ilgili dava görülmeye başlandı.

25 Eylül 2018 Salı 21:22
FETÖ firarisi İpek'in iade duruşması başladı

Londra’da Westminster İlk Derece Mahkemesinde görülen ve sanık İpek’in  de hazır bulunduğu duruşmada, avukatların mahkemeye el arabalarıyla taşıdığı  dosyalar dikkati çekti.

Duruşmada İpek'in yanı sıra Türkiye'nin iadesini istediği  FETÖ'nün  Irak imamı Talip Büyük ile Bank Asya yönetim kurulu başkanı Ali Çelik de sanık  olarak yer aldı.

Duruşmanın bugünkü bölümünde, İpek'in avukatlarının sosyal medyadan  topladıkları paylaşımları ağırlıklı olarak kullandıkları görüldü.

Duruşmaya yarın sabah devam edilmek üzere ara verilirken, İpek'in  kefalet koşullarının devamı kararlaştırıldı.

PASAPORTUNA EL KONULMUŞTU

İpek  23 Mayıs’ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin  sterlinlik kefalet ile serbest bırakılan İpek’in pasaportuna el konulmuş ve  denetimli serbestlik uygulanması kararı alınmıştı. İpek’in dava süresince Londra  dışına çıkması yasaklanmıştı.

İpek’in herhangi başka bir seyahat belgesine başvurmasını da  yasaklayan mahkeme, firari FETÖ sanığının telefonunun da 7 gün 24 saat açık  kalması koşulunu getirmişti.

İngiltere'de kefaletle serbest bırakma yaygın başvurulan  uygulamalardan. Bu koşulla serbest bırakılan sanıklar, yargılama süresince her  geceyi ikamet adreslerinde geçirmek zorunda bırakılıyor.

İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanının onayı ile mahkemeye  sevk ediliyor. Mahkemenin yakalama ve iade talebini yerinde bulması halinde de  karar yine Dışişleri Bakanının kararı ile uygulanıyor.

LODNRA'DA LÜKS VE RAHAT BİR YAŞAM

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından bulunduğu İngiltere'nin  başkenti Londra'dan dönmeme kararı aldığını açıklayan İpek, kentteki 3 ofisinde  ve kendi soyadının plakasında yer aldığı lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam  sürüyor.

Koza Ltd adı altında İngiltere'ye kaçırdığı servetle kentin  merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada, geniş bir ofisi  merkez olarak kullanan İpek'in, kentin finans merkezi The City'de ve Gray's Inn  Road'da da birer ofisi bulunuyor.

İpek'in Temple'daki ofisi, tarihte ve bugün pek çok komplo teorisine  konu olan Templar Şövalyelerinin İngiltere'de 12. yüzyılda inşa ettikleri ve daha  sonra Hospitalier Şövalyelerine intikal eden karargah, kilisenin birkaç sokak  altında yer alıyor. Ülkenin tarihi hukuk merkezi konumundaki semt, büyük  avukatlık bürolarına ev sahipliği yapıyor. Londra'nın merkez adliyesi de Temple  semtinde bulunuyor.

DAVALARI KAYBETTİ

İngiliz mahkemelerinde, kayyumlara devredilen Türkiye'deki Koza  Holding'e karşı açtığı davaları bu yıl içinde kaybeden İpek, kentteki diğer FETÖ  mensupları ile de ilişkisini sürdürüyor.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, bu ay başında İpek'in şirketin  varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti.  Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd'nin İpek'in kişisel  hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda  İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle  sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de  aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da  sanıkları arasında bulunuyor. Firari İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor. 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:22
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