FETÖ firarisi eski yüzbaşı Yozgat'ta yakalandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilmiş yüzbaşı, saklandığı çalılıkların arasında yakalandı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2016'da görevinden ihraç edilen ve Ankara Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan yüzbaşı M.O'nun Çayıralan ilçesi Fahralı köyüne akrabalarına bayram ziyaretine geldiğini öğrenen jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Köyde arama yapan jandarma, zanlıyı dere kenarında çalılıklar arasında saklanırken yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.