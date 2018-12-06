FETÖ firarisi eski yarbayın yargılandığı dava

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davada firari olduğu için dosyası ayrılan eski 11. Komando Tugay Komutanlığı kurmay başkanı yarbay Fahrettin Demir'in yargılanmasına devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tefrik kararı neticesinde kovuşturmaya devam edilen davanın duruşmasına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı avukatı Zafer Ersin Topoğlu katıldı.

Sanık hakkındaki yakalama emrinin henüz infaz edilmediği belirtilen duruşmada Zafer Ersin Topoğlu, duruşmaya katılma dilekçesini ibraz etti.

Avukat Topoğlu, Başbakanlık adına verdikleri katılma dilekçesini içeriğini aynen tekrar ettiklerini, 703 sayılı KHK gereğince davaya katılan sıfatının ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak kabulünü istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın infazının beklenmesine, davaya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının müdahilliğine karar vererek duruşmayı erteledi.

Denizli'de, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından haklarında dava açılan eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ve eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet hapis, eski 4 subay müebbet hapis, Söke'den Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddia edilen er Tolga Kılınçaslan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmış, 56 sanık ise beraat etmişti.

Firari sanık eski yarbay Fahrettin Demir hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması kararlaştırılmıştı.