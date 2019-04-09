FETÖ firarisi eski savcı Akkaş'ın amcası yargılanıyor

ISPARTA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski savcı Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın örgüt üyeliğinden ve sahte kimlikle kiraladığı kasada sakladığı öne sürülen 100 kilogram altınla ilgili tutuklu yargılandığı davaya devam edildi.

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Faruk Akkaş, tutuksuz sanıklardan Ş.Ç, S.A, S.A ve sanık avukatlar katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık İ.S.Ç. ise katılmadı.

Mahkeme Başkanı Cemal Duman, dosyadaki tanık H.B'nin, Akkaş'ın 2003-2004 yıllarında örgütün sohbetlerine katıldığını söylediğini hatırlattı. Bunun üzerine Akkaş, H.B'yi tanımadığını ve aynı ortamda bulunmadığını öne sürdü.

- Savcı tutukluluğun devamını istedi

Duruşma savcısı verdiği mütalaasında eksikliklerin giderilmesini ve sanık Faruk Akkaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi.

Söz alan sanık avukatı, tanık H.B'nin ifadelerinin fiilen mümkün olamayacağını ve dosyaya gelen şikayetlerin duyuma dayalı olduğunu savunarak, sanık Akkaş'ın tahliyesini talep etti.

Söz verilen Akkaş ise uzun süreden beri tutuklu kaldığını ve terör örgütüne bağlı olmadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddedip, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti eksik belgelerin giderilmesine ve sanık Akkaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Akkaş'ın, eşi ve kardeşinin bir bankada sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlenmişti. Kasada saklı 100 kilogram altın ve Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağı ele geçirilmişti. Hakkında yakalama kararı bulunan Akkaş ise Antalya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

"17-25 Aralık" kumpası savcılarından, meslekten ihraç edilen FETÖ firarisi Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, örgütün mütevelli heyet yapılanmasında bulunduğu iddia ediliyor. Faruk Akkaş'ın örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu belirtiliyor.



