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FETÖ firarisi eski başsavcıvekilinin mal varlığına el konuldu

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kapatmaya çalıştığı öne sürülen eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Sakınan'ın mal varlığına, "FETÖ"den açılan dava kapsamında el konuldu.

20 Ekim 2019 Pazar 13:04
FETÖ firarisi eski başsavcıvekilinin mal varlığına el konuldu

2010 KPSS sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sızdırılmasına ilişkin soruşturmayı kapatmaya çalışmakla suçlanan firari eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın mal varlığına "FETÖ üyesi olduğu" gerekçesiyle açılan dava kapsamında el konuldu.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 247 ve 248'inci maddeleri uyarınca firari Sakınan'ın mal varlığına el konulmasını kararlaştırdı.

Karar, CMK'nin 248'inci maddesinde yer alan, "Kaçak sanığın duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak mahkeme kararıyla el konulabilir." hükmü doğrultusunda alındı.

Sakınan'ın el konulmasına karar verilen mal varlığı Konya ve Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 ev, Çankaya'da 3 tarla, Etimesgut'ta arsa ve banka hesabındaki 5 bin ABD doları ile 3 bin 138 liradan oluşuyor.

Soruşturmayı 2 yıldan fazla bekletti

Sakınan, Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak", "görevi kötüye kullanmak", "suç delillerini yok etmek", "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 36 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Davanın iddianamesinde Sakınan'ın, sorularının sızdırıldığının ortaya çıkmasıyla iptal edilen 2010 KPSS'ye ilişkin Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyasının birleştirilmek üzere Ankara'ya gönderilmesini istediği ancak dosya ulaştıktan sonra hiçbir işlem yapmadan 2 yıl 83 gün beklettiği kaydedildi.

Soruşturmanın başında kaldığı sürede etkin, tarafsız ve hızlı tahkikat yürütmediği ve sürüncemede bıraktığı belirtilen iddianamede Sakınan'ın, en önemli delil niteliğindeki sınava ilişkin evrakı muhafaza edip ayrıntılı bilirkişi incelemesi yaptırması gerekirken, ÖSYM Başkanlığına sınav evrakının imha edilmesi için müzekkere yazdığı ifade edildi.

Sakınan, 2014'te Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Trabzon Cumhuriyet Savcılığına atanmış, darbe girişiminin ardından kayıplara karışmıştı.

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin ilk dava, Sakınan'dan sonra görevlendirilen savcılardan Yücel Erkman tarafından Aralık 2015'te açıldı.

 

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 13:04
  1. Trabzon
  2. Konya
  3. (KPSS) sorularının sızdırılması
  4. 2010 KPSS soruşturması
  5. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi
  6. FETÖ
  7. Şadan Sakınan
  8. Anadolu Ajansı

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