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FETÖ firarisi eski başsavcı vekilinin kardeşine hapis

FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Fikret Seçen’in kardeşi avukat Faruk Seçen, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 11:17
FETÖ firarisi eski başsavcı vekilinin kardeşine hapis

FETÖ firarisi eski başsavcı vekili Fikret Seçen’in kardeşi avukat Faruk Seçen, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.


Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaların yapıldığı, kapatılan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinde bulunan ve 15 Temmuzdarbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen Fikret Seçen’in kardeşi avukat Faruk Seçen,’’terör örgütüne üye olmak’’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.


İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Faruk Seçen ile avukatları hazır bulundu.


“Pişmanım, bildiklerimi anlattım”


Duruşmada son savunmasını yapan sanık Faruk Seçen, “Pişmanım. Bu yapıya ilişkin bildiğim her şeyi samimiyetle anlattım. Hakkımda en üst oranda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak verilecek cezanın ertelenmesini talep ediyorum” dedi.


Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Faruk Seçen’i terör örgütü üyesi olmak suçundan önce 9 yıl hapse çarptırdı.


Sanığın yakalandıktan sonra etkin pişmanlık göstererek örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlara ilişkin bilgiler verdiğine dikkat çeken mahkeme heyeti, sanığın örgüt içerisindeki konumu, vermiş olduğu bilgilerin mahiyeti, sanığın göstermiş olduğu pişmanlığı dikkate alarak cezayı 3 yıl hapse indirdi. 3 yıl hapis cezası üzerinden takdir indirimi kullanan mahkeme, sanık Faruk Seçen’e verilen cezayı 2 yıl 6 ay hapse indirdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:17
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