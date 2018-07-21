FETÖ firarisi Akın İpek İngiltere'de gözaltına alındı

İngiltere İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin iade talebi üzerine FETÖ davası sanığı Akın İpek'in gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İngiltere'nin başkenti Londra'da evhapsi cezası alan FETÖ davası sanığı Akın İpek hakkında dün "Biz, 'bunlar bağımsız Türk yargısına iade edilsin' diyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

İngiliz makamları da İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etmiş, İpek'e ev hapsi vermişti. Geçtiğimiz günlerde kefaletle serbest bırakılan İpek'in ayrıca yargılama süresince İngiltere'yi terk etmemesi ve geceyi ikametinden farklı bir adreste geçirmemesine karar verilmişti. İngiltere'de mahkeme, FETÖ 'çatı davası'nın firari sanığı ve eski Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in, pasaportuna el konulmasına karar vermişti. Mahkeme Türkiye'nin iade talebine ilişkin nihai kararı Eylül ayında yapacağı duruşma sonucunda karara bağlayacak.

24 Mart 2014'te Londra'da Koza LTD isimli şirketi kuran İpek, Ankara'da devam eden 2 önemli davanın sanıkları arasında yer alıyor. Bunlar Koza-İpek Holding davası ile FETÖ Elabaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanığı olduğu 73 sanıklı FETÖ çatı davası. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen çatı davası kapsamında İngiltere'den iadesi talep edilen İpek ile ilgili önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta Londra'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İngiltere, İpek'in iadesine ilişkin süreci hızlandırdı. FETÖ'ye finans sağladığı gerekçesiyle 25 Ekim 2015'te 18 şirketine el konulan Akın İpek'in, 30 Ağustos 2015'te Londra'ya gittiği belirlenmişti.

İKİ DAVADA YARGILANIYOR

İpek hakkında 2 dava bulunuyor. İpek, 45 sanıklı Koza-İpek Holding davasında "Terörizmin finansmanı, Silahlı terör örgütüne üye olmak, Vergi usul kanununa muhalefet, Güveni kötüye kullanmak, Özel belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. İpek, iadesi talep edilen FETÖ çatı davasında da ise iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 65 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.