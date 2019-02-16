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FETÖ firarileri KKTC'de yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan iki şahıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanarak adli makamlara teslim edildi

16 Şubat 2019 Cumartesi 23:38
FETÖ firarileri KKTC'de yakalandı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünden, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan iki kişinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan Y.Ç. ve A.A. bugün KKTC-Ercan Havalimanı'ndan alınarak adli makamlara teslim edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ülke genelindeki terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası polis iş birliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 23:38
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. FETÖ
  3. KKTC
  4. PDY

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