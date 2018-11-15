Darbe sanığı B.A. FETÖ evlerinde yetişmiş!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, eski astsubay İbrahim Karadağ hakkında beyanda bulunan tanık B.A'nın duruşma salonunda dinleneceğini bildirdi.

FETÖ evlerinde yetişmiş!

Bunun üzerine huzura alınan tanık B.A, davanın sanıklarından İbrahim Karadağ ile astsubay hazırlık okulunda eğitim gördüğü dönemde tanıştığını, Karadağ'ın kendisini FETÖ evlerine götürdüğünü belirtti.

Karadağ'ın FETÖ'nün evlerinde yetiştiğini kaydeden B.A, örgütün çözülmesi için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp bu yapıya dair bildiği her şeyi yetkili mercilere anlattığını söyledi.

Tanık B.A. sözlerine şöyle devam etti:

"İbrahim ile Balıkesir astsubay hazırlık okulunda tanıştık. O beni 'cemaat' üyeleriyle tanıştırdı. Balıkesir'deki evlerine giderdik. Okul bittikten sonra ikimiz de özel kuvvetlere tayin olduk. Oradayken de bizden sorumlu kişilerle görüşmelerimiz devam etti. Gittiğimiz evlerde sohbetler olur ve Gülen'in kitaplarını okuturlardı.

İbrahim'in aralarında bulunduğu bir grup arkadaşımla Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ve Dışkapı semtindeki iki farklı evde toplanırdık. Her toplantının sonunda bir sonraki toplantının yapılacağı ev ve saati belirlerdik. Telefonda toplantının yeri ve saati konuşulmazdı.

İlerleyen süreçte bu yapının faaliyetlerini görünce dayanamayıp ayrılmak istedim. Kara Kuvvetleri Komutanlığına tayin talebinde bulundum. Daha sonra örgüt üyeliği soruşturması kapsamında açığa alındım."

Tanık beyanına karşı söz alan sanık Karadağ, şahsı tanımadığını, B.A'nın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Tanığın söylediği zamana ilişkin HTS kayıtlarının çıkarılmasını talep eden Karadağ, telefon sinyallerine bakıldığı takdirde, o tarihlerde tanığın söylediği bölgelerde olmadığının ortaya çıkacağını savundu.

Bunun üzerine söz alan tanık B.A. da FETÖ evlerindeki toplantılara telefon getirmenin yasak olduğunu beyan etti.

Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.