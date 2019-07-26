0553 313 94 23

FETÖ ev sohbetlerini dijital ortama taşıdı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:56
FETÖ ev sohbetlerini dijital ortama taşıdı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, terör örgütü FETÖ’nün ev sohbetlerini dijital ortama taşıdığını belirterek, "Büyük trol hesapları var. Merkezini tespit ettik, kriminal saat belirliyorlar, saat 20.00 ile 23.00 arasında paylaşım yapıyorlar" dedi.


Anadolu Üniversitesi bünyesinde 2019 yılı Mayıs ayında kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM)tarafından Tokat Valiliği işbirliği ile "Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar Paneli" düzenledi. 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen panele vatandaşlar ilgi gösterdiPanelin açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, gerçek dünyada insanların konuştuğu dil ile sanal dünyadaki dil arasında çok büyük farklar olduğuna dikkat çekerek, dijital dünyanın dilini öğrenerek insanlara öğretmeyi gaye olarak edindiklerini söyledi. Cep telefonlarının çocuklar ve gençler üzerinde etkilerine dikkat çeken Çomaklı, “Çocuklarımızı bekleyen tehlike bu telefon. Belli yaşlardakiler artık alışkanlıklarından vazgeçiremiyorsunuz. Onlar artık sosyal medya bağımlısı oldular. Yaşlılarda oldu, yemek yaparken sosyal medya kullanan anneler çıktı. Babalar kendi hemşehri derneklerinde kim ne söylemiş diye takip eder oldular. Ama asıl tehlike çocuklarımız için geliyor. Çünkü bu cep telefonu hayır demeyen bir makine, şarjı varsa her şeye evet diyor. Korkunç bir ortam. Bunu değerlendirirken avantajları ve dezavantajları ile değerlendirmek gerekiyor” dedi.



FETÖ ev sohbetlerini dijital ortama taşıdı


Dijital dünyada ilk terör örgütünün FETÖ olduğunu belirten Rektör Çomaklı, “FETÖ ev sohbetlerini dijital ortama taşıyorlar şuanda. Büyük trol hesapları var. Merkezini tespit ettik, kriminal saat belirliyorlar, saat 20.00 ile 23.00 arasındapaylaşım yapıyorlar. Mesela yerel seçimlerde sonuçları, etkileyip etkilemediğini bilmiyoruz ama yerel seçimlerde prova yaptılar. Acaba hasımlık, düşmanlık oluşturabilirmiyiz diye. Bizler seçim kültürü olan bir milletiz. Ama bilmiyorum farkındamısınız seçimde büyük bir hasımlık meydana geldi, psikolojik bir hava esti. Seçimi kaybeden de kazanan da tokalaşır bir sonraki seçimlere hazırlanır. Kırgınlıkları unutulur, ama bu örgüte biz dijital dünyada rastladık. Bunun gibi birçok bulgumuz var sadece FETÖ’cülerin dijital dünyada yer edinmesi değil. Bu konuda raporlarımızı hazırladık çalışma yapıyoruz” diye konuştu.



FETÖ’cüler fenomenlerin hesaplarına dadandı


FETÖ’cülerin fenomenlerin hesaplarına dadanmaya çalıştığını belirten Rektör Çomaklı, “Böyle çevrenizde sosyal medya üzerinden ‘biz ölmedik, buradayız’ şeklinde mesajlar verenler varsa onları gerçek hayatta da öldürürüz, affı yok. O nedenle sizlere etki etmesinler, onların hepsi sabun köpüğü gibi, devlet olarak gayet gücümüz yerinde. Biz onların dijital alandaki pozisyonlarını da gördük bir hiçler. Sizin üzerinizde de çok fazla etki oluşturmalarına izin vermeyin. Hürriyeti tatmış bir milletiz biz. O nedenle devlet her şeye müdahale ediyor. Bizde devletin kurumları ile birlikte bu dijital alanda her türlü etkisinden ve olumlu taraflarını da kullanabilecek güce sahibiz” ifadelerini kullandı.


Daha sonra kürsüye gelen Tokat Valisi Ozan Balcı, geleceğimiz olan çocukları bu dış dünyanın saldırılarından korumak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen panele SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, SODİGEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin ve SODİGEM Koordinatörü Öğr. Gör. H. Hande Kaynar katıldı. Panelde, "Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar", "Tehlikeli Dijital Oyunlar" ve "Dijital Oyunlar, Sosyal Medya ve Çocuk- Ergen Psikolojisi" konuları konuşuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:56
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TVF Plaj Ligi Türkiye Şampiyonası başladı
    1. TVF Plaj Ligi Türkiye Şampiyonası..
    2. Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır..
    3. ASKON, Malezya Ticaret Odası’nın..
    4. Deneyimini en iyi yöneten markalar..
    5. "Türkiye kalkınma olarak burnu..
    6. Hindistan'dan Pakistan'a "tutuklu Hint..
    7. Hakkari Belediyesinden yol onarım..
    8. Şanlıurfa’da tefecilere operasyon: 12..
    9. Malezya Başbakanı Mahathir, Sabiha..
    10. Kartepe’de uluslararası yarışma
    11. Anne ve ikiz çocukları kazada yaralandı
    12. Yüksekliği hesaplayamadı, kamyonetiyle..
    13. “Sıfır Atık Projesi” ile 874 ağaç..
    14. Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü..
    15. Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
    16. Ordu’da patpatlara trafik cezası
    17. 3 gün zorlama hapsinden tutuklandı
    18. Plaj voleybol turnuvası başladı
    19. En acı tablo: Anne-kız birlikte son..
    20. 286. Sokak’ta yol çalışması
    21. Azerbaycan vizeleri kaldırıyor
    22. Mezarlıklarda bayram temizliği devam..
    23. Rektör Turgut: “Biz hekimlerin..
    24. "Turizmde cesur olacağız"
    25. Bilecik’te kaza yapan otomobil yandı:..
    26. "Fındıkta beklentilerin üzerinde fiyat..
    27. İspanya'da hükümet krizi: Sanchez yine..
    28. TRAKYAKA Vali Ekrem Canalp..
    29. Hatay'da ambulans ile otomobil..
    30. Kütahya Tavşanlı 1014 konut projesinde..
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!