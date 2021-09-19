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Dünya FETÖ eniği konuştu, konuş enik! Can Dünar: Bi' tane alana, bi' tane bedava
Dünya

FETÖ eniği konuştu, konuş enik! Can Dünar: Bi' tane alana, bi' tane bedava

Her fırsatta kendi çapında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan firari Can Dündar, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı ile dalga geçmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 17:59:00 -
FETÖ eniği konuştu, konuş enik! Can Dünar: Bi' tane alana, bi' tane bedava

 YENİ AKİT / ANKARA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önerilerin yer aldığı, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine takdim edeceğini açıklamasının ardından firari sözde gazeteci Can Dündar sosyal medya hesabı üzerinden kitap ile dalga geçmeye çalıştı.

Dündar yaptığı paylaşımlarda, “Kaçın! Bundan sonraki ilk felakette kafaya çay yerine kitap geliyor. Hem de İngilizce.. (ya da neceyse işte:))" ve "“Son durum”: “Şu elimde gördüğünüz satmayan kitaptan bi tane alana, bi tane bedava…”" ifadelerini kullandı.

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