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Teröristbaşı Fetullah Gülen'den millete hakaret!

Bir örgüt üyesinin ByLock yazışmalarında teröristbaşı Fetullah Gülen'in millete hakaret ederek, "Halk cahil ve görgüsüz. Sürü haline gelmişler. Bunların hepsi silinip gidecek" dediği öğrenildi.

22 Nisan 2018 Pazar 08:22
Teröristbaşı Fetullah Gülen'den millete hakaret!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ByLock soruşturması kapsamında deşifre edilen mesajlaşmalar tek tek soruşturma dosyalarındaki yerini alıyor. Son olarak bir ByLock kullanıcısının örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sözlerini paylaştığı bir mesaj deşifre edildi. 2016 Şubat ayında paylaşılan mesajda, elebaşının Türkiye'de yaşayan halka hakaret ettiği görülüyor. Elebaşının vatandaşlar için "Halk cahil ve görgüsüz. Sürü haline gelmiş bir toplumdan daha ne beklenebilir ki" şeklinde örgüt üyelerine vaaz verdiği tespit edildi. 

'SÜRÜ HALİNE GELMİŞLER

395341 nolu ByLock kullanıcısı örgüt üyesinin mesajında, Gülen'in ağzından çıktığı belirtilen şu ifadeler yer alıyor: "Çürümüşlük var. Beslenme yok. Mabed ölmüş. Mektep zaten ölü. Halk cahil ve görgüsüz. Sürü haline gelmiş bir toplumdan daha ne beklenebilir ki. Bunlar da silinip gidecek. Aramıza öyle münafıkça sızmışlar ki bizi çok kandırmışlar. Çok aldanmışız."

Sabah

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 08:22
  1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Fetullah Gülen

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