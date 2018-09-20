FETÖ elebaşı Gülen FBI'dan yardım istedi!

15 Temmuz 2016'daki hain darbe ve iç işgal girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pensilvanya'daki elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'yi sarsan 'Florence Kasırgası'dan kaynaklanacak olası güvenlik problemleriyle ilgili korkuları ve bu konuda yürüttüğü lobi faaliyetleri deşifre oldu.

İstihbarat kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fetullah Gülen, kasırganın önümüzdeki günlerde 'örgüt ini' olarak nitelendirilen Pensilvanya Saylorsburg'daki devasa malikânesini vurma ihtimali nedeniyle malikâneden çıkma kararı aldı. Ne var ki Gülen, malikâneden bir başka yere transfer olurken öldürülme ya da kaçırılma olasılığına binaen Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'dan güvenlik garantisi istedi. Ancak FBI, Gülen ve örgütünün güvenli bir şekilde Florence Kasırgası'nın vurmayacağı bir başka yere taşınma talebini reddetti. Bunun üzerine FETÖ'cüler ABD'de iltisaklı oldukları senatörler üzerinden FBI'nın ret kararını tersine çevirmek için lobi faaliyetlerine girişti. Örgüt yöneticilerinin özellikle Evanjelist senatörler üzerinden lobi faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi. FETÖ'cülerin şu andaki en büyük korkusunun ve örgüt gündeminin en önemli maddesinin kasırgadan kaçarken Gülen'in kaçırılması ya da öldürülmesi olduğu belirtiliyor. Bu korkuyu, 'Yağmurdan kaçarken doluya tutulma' korkusu olarak nitelendirilmek mümkün.

CIA DA DEVREYE GİRDİ

FETÖ'cülerin 'güvenli transfer' için yardım talebinde bulundukları CIA da devreye girdi. Tıpkı Gülen'in 2008'de yaptığı Yeşil Kart (Green Card) başvurusunun 'emekli CIA'cıların referansına rağmen reddedilmesi sürecinde olduğu gibi... O dönemde Fetullah Gülen'in Yeşil Kart başvurusu için mahkemeye sunulan destek mektupları arasında ilk sırada CIA'dan analiz ve prodüksiyon direktörü olarak emekli olan George Fidas'ın yazdığı mektup yer almıştı. CIA'nın Balkanlar uzmanı olan Fidas, Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ders veriyor. ABD'yi kasıp kavuran Florence Kasırgası bugüne kadar 30 kişinin ölümüne sebep oldu.

SANDY KASIRGASI İÇİN DE DUA ETMİŞ!

Gazeteci Nedim Şener, darbe girişimden sonra 2016 yılında ABD'de Ahmet Zeki Üçok ve İsmail Hakkı Pekin'le birlikte katıldığı bir konferansta Gülen'in 2012'de Pensilvanya'daki Sandy Kasırgası'ndan örgüt üyelerinin zarar görmemesi için dua yazdığını açıklamıştı. Şener, Gülen'e inanan birçok örgüt mensubunun, sırf onun duası sebebiyle FETÖ mensuplarının yaşadığı yerlerin zarar görmediğine inandığını anlatmıştı. Gülen'in Florence Kasırgası konusunda dua ile yetinmemesi dikkat çekti.