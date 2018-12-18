FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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18 Aralık 2018 Salı 12:36
Günün Özeti
Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 12:36
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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