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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Mısır'a gidiyor

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’ye yakınlığıyla bilinen TEN TV'ne röportaj vermesi büyük tepki çekmişti. TEN TV’nin sunucusu Neşeet el Dihi, FETÖ liderinin Mısır'a geleceğini öne sürdü.

01 Ekim 2019 Salı 17:37
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Mısır'a gidiyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’ye yakınlığıyla bilinen TEN TV'nin, FETÖ lideri Fetullah Gülen ile mülakat yapması gündeme oturdu. Röportajı yapan TEN TV’nin sunucusu Neşeet el Dihi’nin “Kendisini Mısır’a davet ettim ve bana geleceği hususunda ‎vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu” dediği ortaya çıktı.

Oda.tv’nin aktardığı habere göre TEN TV sunucusu El Dihi, FETÖ liderinin Pensilvanya'daki malikânesine giderek yaptığı söyleşide Gülen’in, darbeyle göreve gelen Sisi için “muhlis ve halkının çıkarına ‎çalışan biri” şeklinde övgüler dizdiğini açıkladı. El Dihi, Gülen’in Sisi’ye dua ettiğini de ifade etti.

Terörist elebaşına ruhani bir şahsiyet dedi

TEN TV, Gülen’den, “ruhani bir şahsiyet” olarak söz etti.

El Dihi, El Vatan gazetesine ‎mülakata dair yaptığı açıklamalarda, Gülen’in, ABD ‎istihbaratının himayesinde olduğunu, sıkı güvenlik tedbirleri altında söyleşiyi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Geleceğini söylemiş

El Dihi, Gülen’in Mısır’a gelmek istediğini belirterek, “Kendisini Mısır’a davet ettim ve bana geleceği hususunda ‎vaatte bulundu. Bu onun büyük bir hayali ve arzusu. Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi için dua etti. El ‎Sisi’yi muhlis, Allah’tan korkan ve halkı için çalışan biri olarak tanımladı” dedi.

Söyleşide Gülen, Batı ülkelerine çağrıda da bulunarak, Türkiye’ye baskı yapmalarını istedi.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 17:37
  1. Mısır
  2. Fetullah Gülen
  3. darbeci Sisi

YORUM YAZ

  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR14 dk önce
    en kısa zamanda sisiyle birlikte kolkola cehenneme giderler inşallah
  • demirchedemirche21 dk önce
    şeytana dönmüş. Senin islama verdiğin zararı ebu cehil vermedi 
  • BascavusBascavus34 dk önce
    Tam yerini bulmuş hiç gelmesin fravunun yeri fravundur
  • hercaihercai35 dk önce
    Nereye giderse gitsin, geberecek!Ahmet Maranki yi doktor olarak tavsiye ederim. 120 yasina gelir!
  • AsabiAsabi48 dk önce
    Fravun fravunun yanina iblisler
  • HACI HACI 56 dk önce
    Gelsin gelsin iyice yanaşsın şeytan
  • hidirhidir1 sa önce
    el sisi Allahtan korkan, milleti icin calisan birisi öylemi... Allah derken, millet derken? kimi kast etti acaba bu ecnebi?

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