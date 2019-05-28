FETÖ davasında karar Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 6 sanıktan 2’sine hapis cezası verildi.

Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 6 sanıktan 2’sine hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 6 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Satı A.’yı ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırdı. Murat İ.’ye ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, 3 sanığın ise beraatına karar verdi.

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