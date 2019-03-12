0553 313 94 23

FETÖ davasında karar

Eskişehir’de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 tutuksuz sanıktan 4’üne 2 yıl 1’er ay hapis cezası verilirken, 13 sanığın ise beraatine karar verildi.

12 Mart 2019 Salı 10:49
FETÖ davasında karar

Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 tutuksuz sanıktan 4’üne 2 yıl 1’er ay hapis cezası verilirken, 13 sanığın ise beraatine karar verildi.

 

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın karar duruşmasında, mesleklerinden uzaklaştırılan ve Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) kimlik kartları iptal edilen 17 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti 4 sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 2 yıl 1 ay’er hapis cezası verirken, 13 tutuksuz sanığın ise beraatine karar verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:49
  1. Eskişehir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babasının tavsiyesiyle başladı, gözünü milli formaya çevirdi
    1. Babasının tavsiyesiyle başladı, gözünü..
    2. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 9..
    3. Jandarma dağlarda terörist izi aradı
    4. TÜMSİAD Konya Şubesinde istişare..
    5. Türkiye'ye minnetini kazandığı..
    6. ABD, Almanya’yı tehdit ediyor
    7. Batman’dan şubat ayında 48 bin 811..
    8. Dünya Gastroenteroloji Kongresi 21..
    9. İngiliz İşçi Partisi Lideri Corbyn:..
    10. Tekden Koleji öğrencileri Mehmet Akif..
    11. 10-16 Mart Pulmoner Rehabilitasyon..
    12. Alper: “Yaptıklarımız,..
    13. FETÖ'den mahrem bilgiler için özel USB..
    14. Cumhur İttifakına Selimşahlar’da..
    15. Letonya, Rus sınırına dikenli tel..
    16. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9..
    17. Kahreden haber! Ölüm böyle geldi
    18. Fahrettin Koca: Burayı bir sağlık..
    19. Şener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya..
    20. Aynaya bakmaya korkuyordu, 1,5 yıl..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!