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FETÖ davalarında son durumu ne?

"Yeniakit.com.tr'ye konuşan Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Cem Duran Uzun, FETÖ / PYD yapılanmasına yönelik devam eden dava sürecini anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 289 darbe davasının açıldığını belirten Uzun, "Bunların 263 tanesi ilk derece mahkemesinde tamamlandı ve suçlular cezalandırıldı. Ana davalardan henüz sonuçlanmayan tek soruşturma ise 'Akıncı Üssü Davası'" dedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:31
FETÖ davalarında son durumu ne?

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

SETA Hukuk ve İnsan Hakları Direktörü Cem Duran Uzun, FETÖ / PYD yapılanmasına ilişkin yürütülen dava sürecini Yeniakit.com.tr'ye anlattı. "FETÖ ile yürütülen mücadele iki koldan devam ediyor" diyen Uzun, "Bir tarafta FETÖ / PDY davaları diğer tarafta da fiili darbe girişimine yönelik açılmış davalar var. Yani fiilen darbe girişimine dahil olmuş askerlere ve bunların işlediği eylemlere yönelik davalar devam ederken diğer tarafta da FETÖ / PDY üyesi olmak, terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına faaliyet yürütmek ve yöneticisi olmak gibi davalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Adil savunma hakkını koruyan bir süreç yürütülüyor"

Toplam 289 darbe davası açıldığını belirten Uzun, şunları söyledi:

"Bunların 263 tanesi ilk derece mahkemesinde tamamlandı ve suçluların cezalandırıldığı birtakım kararlar verildi. Bu darbe davalarından ana darbe davaları olarak isimlendirebileceğimiz 'Akıncı Üssü Davası' dışındaki bütün ana davalar da tamamlandı."

"Yargı darbe davalarında bu davaların üzerine sonradan gölge düşmemesi için titizlik gösteriyor." ifadelerini kullanan Uzun, sözlerine şöyle devam etti:

"Darbe girişiminin hazırlık aşaması, darbe girişiminin icrası ve bu aşamada işlenen bütün suçlara ilişkin eylemlerin ve bu eylemleri işleyen faillerin tespit edilerek cezalandırıldığını söyleyebiliriz. Adil, savunma hakkını koruyan bir yargılanma yürütülüyor. Aynı zamanda da hızlı ve etkili bir yargılama yapılıyor."

SETA Hukuk Direktörü Uzun, Akıncı Üssü Davası'na ilişkin de şöyle konuştu:

"Akıncı Üssü Davası'nda 470'ten fazla sanığın yargılandığı son derece karmaşık bir süreç var. Bu dava üçüncü yılında sonuçlanabilecek. Diğer ceza davaları ile kıyasladığımızda bu kadar hızlı bitmesi neredeyse imkansız diyebiliriz. Yargılamalar hızlı, etkili ve adil bir şekilde devam ediyor."

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:31
  1. SETA
  2. Akıncı Üssü Davası
  3. FETÖ

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