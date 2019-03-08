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FETÖ borsasının kilit ismi tahliye oldu

Bursa’da FETÖ sanığı iş adamlarından rüşvet alarak tahliye sözü verdiği iddia edilen çetenin yargılamasına devam edildi.

08 Mart 2019 Cuma 13:06
FETÖ borsasının kilit ismi tahliye oldu

Bursa’da FETÖ sanığı iş adamlarından rüşvet alarak tahliye sözü verdiği iddia edilen çetenin yargılamasına devam edildi. Son duruşmada çete lideri Eyüp Ensar Ç. tahliye edildi.


Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında tutuklananları para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen sanıklardan örgüt lideri olduğu iddia edilen Eyüp Ensar Ç’nin tahliyesi kararlaştırıldı.


Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki üçüncü duruşmada, tutuklu yargılanan Eyüp Ensar Ç, tutuksuz sanıklar B.Ö. H.Ö, M.İ, Y.Y. ve M.Y.B. ile sanık yakınları ve avukatlar hazır bulundu.


Örgüt elebaşı olmakla suçlanan Eyüp Ensar Ç, bir önceki duruşmadaki savunmasını tekrarladı.


FETÖ davalarını her zaman takip ettiklerini belirten sanık, "Dolayısıyla çevrem de bunu bilirdi. Arkadaşlarım, dostlarım bazen bana iyi bir avukat aradıklarını söylediklerinde onlara kendi avukatlığımı da yapan Onur Özge T’yi önerirdim. Biz asla bir örgüt kurmadık, öyle bir amacımız olmadı. Biz sadece arkadaşlarımıza, eşe, dosta yardımcı olmaya çalıştık. Söz konusu iddiaları kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.


Duruşmada şahit sıfatıyla dinlenen eski Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından emekli İ.K, 2014-2017 yılları arasında Bursa adliyesinde terör soruşturmalarını yürüten tek savcı olduğunu söyledi.


İ.K, 2017 Eylülden sonra Bursa Bölge Adliye Mahkemesine üye hakim olarak atandığını belirterek, Eyüp Ensar Ç’yi tanıyorum, hain darbe girişiminden 3 ay sonra başsavcılık makamınca FETÖ hakkındaki bilgilerini paylaşmak için bana yönlendirildi. Bu anlamda gelenlerden biriydi Eyüp Ensar Ç. Bana 3-4 defa bir kaç ay arayla gelip elde ettiği bilgi ve belgeleri paylaştı benimle." diye konuştu.


Katibiyle birlikte Eyüp Ensar Ç’nin ifadelerini aldıklarını vurgulayan İ.K, "Bu ifadeler sistemde var. Eyüp Ensar Ç. görev yaptığım süre içinde ne benden ne de çevremdeki başkasından bir talepte bulunmadı. Duyarlı bir vatandaş olarak FETÖ’yle ilgili bilgileri paylaştı, FETÖ’nün Bursa yapılanmasına dair önemli bilgileri paylaştı, hem de herkesin korktuğu bir dönemde. Tayinim çıkınca da dostane bir şekilde görüştüm bir kaç kere. En ufak şekilde ’Şu tahliye olsun, şu adli kontrolle çıksın’ benzeri bir talepte bulunmadı bana. Müşteki K.S’nin iddialarına gelince, hakkında FETÖ üyeliği suçundan dava açtım, bana teşekkür etmeyeceği de açıktır. Kardeşleri ya da yakınlarının o dönem 8. Ağır Ceza Mahkemesi mübaşirine 8 milyon lira rüşvet teklif ettiklerine dair soruşturma da yürüttük. Sanıyorum bir kısmı hala tutuklu bu dosyadan" dedi.


Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık Eyüp Ensar Ç’nin tahliyesini talep etti.


Mahkeme heyeti de kısa bir aranın ardından tutuksuz sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak haklarındaki tüm diğer adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, Eyüp Ensar Ç’nin de tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:06
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