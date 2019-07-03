0553 313 94 23

FETÖ borsasının kilit ismi son duruşmada ağladı: "Ne olur beni salın"

Bursa’da FETÖ sanığı iş adamlarından rüşvet alarak tahliye sözü verdiği iddia edilen çetenin yargılamasına devam edildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:51
FETÖ borsasının kilit ismi son duruşmada ağladı: "Ne olur beni salın"

Bursa’da FETÖ sanığı iş adamlarından rüşvet alarak tahliye sözü verdiği iddia edilen çetenin yargılamasına devam edildi. Son duruşmada tahliye edilen, fakat savcılık itirazıyla yeniden tutuklanan Eyüp Ensar Ç. duruşmada ağlayarak, “Lütfen beni salın” dedi.


Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında tutuklananları para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen şebekenin ele başı olduğu iddia edilen Eyüp Ensar Ç. geçen duruşmada tahliye edildi. Ancak savcılığın itirazı üzerine sanık tekrar tutuklandı. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu yargılanan Eyüp Ensar Ç, tutuksuz sanıklar B.Ö. H.Ö, M.İ, Y.Y. ve M.Y.B. ile sanık yakınları ve avukatlar katıldı. Eyüp Ensar Ç, bu duruşmada da benzer ifadeler kullandı.


İddiaları kabul etmeyen Eyüp Ensar Ç, tutuklandığından bu yana medyada hakkında çok sayıda yanlış haber yapıldığını, fakat buna rağmen gazetecilere hakkını helal ettiğini ifade ederek, “Mahkemeniz geçen celse adil bir karar verdi, beni saldı. Artık dayanacak gücüm kalmadı, lütfen tekrar adil bir karar verip beni salın” dedi.


Mahkeme, Eyüp Ensar Ç’nin tutukluğunun devamına karar verdi.


Duruşmada diğer sanıklar da eski savunmalarını tekrar etti. İddiaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını talep etti. Öte yandan aynı suçtan yargılanan avukat Onur Özge T’nin evraklarının akıbetinin sorulması üzerine, mahkeme heyeti evrakların Adalet Bakanlığı’ndan sorulması ve eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Toplumda yer bulamayan azgınlar gemide buluştu
    1. Toplumda yer bulamayan azgınlar gemide..
    2. Eski Yargıtay üyesi İnceoğlu'na 7 yıl..
    3. Uzungöl’de Suudi turistlerin açığını..
    4. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    5. Kağıthane’de durdurulan otomobilin..
    6. Kurs Öğrencilerinden Gıda Bankasına..
    7. Orka Holding'den 180 gramlık "uçan..
    8. Japonya'da sel felaketi! 800 bin kişi..
    9. Heyecanlandıran açıklama! Üretim..
    10. Hindistan’da baraj patladı: 6 ölü
    11. Türk kahvesini cezve yerine fincanda..
    12. Gençlerbirliği'nde yeni sezon..
    13. Başkan Kocaman çalışmaları yakından..
    14. Alanyaspor Siopis’i renklerine bağladı
    15. Başkan Söğüt, “Hizmet aşkımız kenti..
    16. Evlendiğinde yumurta bile kıramıyordu,..
    17. Yüksek lisans başvuru tarihleri..
    18. Bahçeli’ye özel tasarım tespih
    19. Interpol’ün listesindeki 2 DEAŞ’lı..
    20. TÜFE Balıkesir ve Çanakkale’de arttı
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz