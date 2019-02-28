0553 313 94 23

FETÖ "Başını aç, seni müfettiş yapalım" teklifinde bulunmuş

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından itirafçı olan şüpheli, örgütün "başını açması ve ailesiyle görüşmemesi" şartıyla kendisini müfettiş yapmak istediğini anlattı- İşletme mezunu olan itirafçı C.A: - "G.T. (Örgüt ablası) bana 'Bizim özel yerlere iyi ve dürüst insanları yerleştirmemiz gerekiyor. Başını açar mısın, ailen tesettür konusunda ne der?' diye sordu. Ben de başımı açmak istemediğimi kendisine söyledim. G.T. bana, Ankara'da bir yıl boyunca KPSS eğitimi verilecek bir ev olduğunu, bu evlerde müfettiş olmak için beni hazırlayacaklarını, genelde bu evler için işletme mezunlarını tercih ettiklerini, ailemden kimseyle görüşmeyeceğimi söyledi"

28 Şubat 2019 Perşembe 11:25
FETÖ "Başını aç, seni müfettiş yapalım" teklifinde bulunmuş

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüpheli, başını açması halinde örgütün kendisini müfettiş yapmak istediğini itiraf etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından FETÖ'nün faaliyetleriyle ilgili bildiklerini anlatacağını söyleyerek itirafçı olan C.A, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, örgütün "gizlilik" ve "tedbir" prensiplerine ilişkin detaylar verdi.

İşletme mezunu olduğunu ve ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle Ödemiş ilçesindeki FETÖ'ye ait kız yurdunda çalıştığını, bu sırada kendisine "Bahar" kod adının verildiğini anlatan C.A, yurttaki gizli toplantılar ve sohbetlerde insanları duygulandırmak için örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerinin izlettirilerek ağlatılan örgüt mensuplarından yüklü miktarda himmet alındığını beyan etti.

Yurtta kalan öğrencilerin polislik sınavlarına hazırlandığını belirten C.A, eşi polis memuru olan ve ismini H.T. diye hatırladığı bir örgüt üyesinin yurda gelerek danışmaya "gizli olduğunu" söylediği 3 dosya bıraktığını ileri sürdü. C.A, "Ben de danışmadaki kişiye 'Bu dosyaların içeriği nedir?' diye sorduğumda, o kişi de bana 'H.T. sana söylediğimi bilmesin, bunlar gizli dosya. Dosya içerisinde polislik sınav soruları var.' dedi. Ben de gizli olduğunu öğrendikten sonra sorulara bakma ihtiyacı duymadım." beyanında bulundu.

- Müfettiş yapmak istediği örgüt mensubuna "başını aç" teklifi

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u cep telefonuna o dönem yurdun müdürü olan K.A'nın yüklediğini savunan C.A, bir örgüt ablasının tavsiyesiyle İzmir'de buluştuğu G.T'nin kendisine bir teklifle geldiğini kaydetti. İtirafçı C.A, şu ifadeleri kullandı:

"G.T. benimle konuşmadan önce elimin altına Kur'an-ı Kerim koyarak, 'burada konuşacaklarımızı kimseye anlatmayacağıma' dair yemin ettirdi. Sonrasında bana 'Bizim özel yerlere iyi ve dürüst insanları yerleştirmemiz gerekiyor.' dedi. Ben de 'Bunu daha fazla açıklar mısınız?' dedim. G.T. bana 'Başını açar mısın, ailen tesettür konusunda ne der?' diye sordu. Ben de başımı açmak istemediğimi kendisine söyledim. G.T. bana, Ankara'da bir yıl boyunca KPSS eğitimi verilecek bir ev olduğunu, bu evlerde müfettiş olmak için beni hazırlayacaklarını, genelde bu evler için işletme mezunlarını tercih ettiklerini, ailemden kimseyle görüşmeyeceğimi söyledi. Tedbir için de çalıştığım tüm kurumlardan sigorta bilgilerimin silineceğini söyledi. Ben de ailemle görüşmeme gibi bir durumu yapamayacağımı ve başımı da açamayacağımı söyleyerek reddettim."

C.A, FETÖ tarafından bu şekilde müfettiş yapılmak istenen kişilerin isimlerini emniyet mensuplarına iletti.

Yine aynı yurtta "Tuğba" isimli bir örgüt ablasıyla yapacağı görüşme öncesi yemin ettirilerek "izdivaç" meselesinin açıldığına dikkati çeken C.A, "Bana 'Yarın polis birisiyle görüşeceksin, özel görevde Ankara'da çalışıyor, onunla görüşeceksin.' şeklinde emir kipiyle konuştu. Ben de bu konuyla ilgili onunla tartıştım ve 'Böyle bir evlilik yapmayacağım.' dedim. Kapıyı çarparak odadan çıktım." şeklinde bilgi verdi.

Böyle bir olay yaşaması, örgütün uyguladığı tedbir kuralları, polislik sınavı sorularının FETÖ'cülere verilerek kul hakkına girilmesi, insanların duygularının istismar edilerek para toplanması gibi nedenlerle 2016'nın başlarında FETÖ'den ayrıldığını ileri süren C.A, örgütün kendisine ulaşmaması için iletişim bilgilerini de değiştirdiğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:25
  1. FETÖ
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. İtirafçı
  4. İzmir
  5. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. müfettiş
  7. Sınav

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı! Ayax'ta forma giyen...
    1. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
    2. Gazze 2019'da "felaket bölgesi" olabilir
    3. Dicle EDAŞ iş sağlığı ve güvenliği..
    4. Seramiksan, ISH Frankfurt 2019..
    5. Kaza yapan alkollü sürücü, polise..
    6. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    7. 11. Fazza Uluslararası Para Atletizm..
    8. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı..
    9. Diyarbakır’da 2 ayda 178 operasyon..
    10. İşçi servisi tıra çarptı: 3 yaralı
    11. Erzurumspor-Galatasaray maçı saat..
    12. 3 milyon 690 bin eser İslâmi Kitap..
    13. Bolu'da yakalanan 12 FETÖ şüphelisi..
    14. Metiner'den sert tepki! 'Ne..
    15. Emine Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı
    16. Otobüs, Tıra çarptı
    17. Ağaçların ‘Yeraltı dünyası’ müze oldu
    18. Kredi garanti kurumlarına ilişkin..
    19. Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga..
    20. Uyuşturucu operasyonunda yakalanan..
    21. Türk ekonomisi Emlak Bank'ın..
    22. AK Parti Marmara Bölge Koordinatörleri..
    23. Üniversiteler arası Basketbol 1. Lig..
    24. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    25. Mahkemeyi tehdit eden FETÖ sanığı eski..
    26. Başkan Can öğrencilere çorba ve çay..
    27. Bodrum Ziraat Odası’nda Melengeç güven..
    28. Renault, Avrupa’da 200 bin elektrikli..
    29. Kocaoğlu açıklamıştı, 35 bin aileye..
    30. Ağrı’da 351 köy yolu ulaşıma kapandı
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek