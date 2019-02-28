FETÖ "Başını aç, seni müfettiş yapalım" teklifinde bulunmuş

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüpheli, başını açması halinde örgütün kendisini müfettiş yapmak istediğini itiraf etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından FETÖ'nün faaliyetleriyle ilgili bildiklerini anlatacağını söyleyerek itirafçı olan C.A, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadesinde, örgütün "gizlilik" ve "tedbir" prensiplerine ilişkin detaylar verdi.

İşletme mezunu olduğunu ve ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle Ödemiş ilçesindeki FETÖ'ye ait kız yurdunda çalıştığını, bu sırada kendisine "Bahar" kod adının verildiğini anlatan C.A, yurttaki gizli toplantılar ve sohbetlerde insanları duygulandırmak için örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerinin izlettirilerek ağlatılan örgüt mensuplarından yüklü miktarda himmet alındığını beyan etti.

Yurtta kalan öğrencilerin polislik sınavlarına hazırlandığını belirten C.A, eşi polis memuru olan ve ismini H.T. diye hatırladığı bir örgüt üyesinin yurda gelerek danışmaya "gizli olduğunu" söylediği 3 dosya bıraktığını ileri sürdü. C.A, "Ben de danışmadaki kişiye 'Bu dosyaların içeriği nedir?' diye sorduğumda, o kişi de bana 'H.T. sana söylediğimi bilmesin, bunlar gizli dosya. Dosya içerisinde polislik sınav soruları var.' dedi. Ben de gizli olduğunu öğrendikten sonra sorulara bakma ihtiyacı duymadım." beyanında bulundu.

- Müfettiş yapmak istediği örgüt mensubuna "başını aç" teklifi

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u cep telefonuna o dönem yurdun müdürü olan K.A'nın yüklediğini savunan C.A, bir örgüt ablasının tavsiyesiyle İzmir'de buluştuğu G.T'nin kendisine bir teklifle geldiğini kaydetti. İtirafçı C.A, şu ifadeleri kullandı:

"G.T. benimle konuşmadan önce elimin altına Kur'an-ı Kerim koyarak, 'burada konuşacaklarımızı kimseye anlatmayacağıma' dair yemin ettirdi. Sonrasında bana 'Bizim özel yerlere iyi ve dürüst insanları yerleştirmemiz gerekiyor.' dedi. Ben de 'Bunu daha fazla açıklar mısınız?' dedim. G.T. bana 'Başını açar mısın, ailen tesettür konusunda ne der?' diye sordu. Ben de başımı açmak istemediğimi kendisine söyledim. G.T. bana, Ankara'da bir yıl boyunca KPSS eğitimi verilecek bir ev olduğunu, bu evlerde müfettiş olmak için beni hazırlayacaklarını, genelde bu evler için işletme mezunlarını tercih ettiklerini, ailemden kimseyle görüşmeyeceğimi söyledi. Tedbir için de çalıştığım tüm kurumlardan sigorta bilgilerimin silineceğini söyledi. Ben de ailemle görüşmeme gibi bir durumu yapamayacağımı ve başımı da açamayacağımı söyleyerek reddettim."

C.A, FETÖ tarafından bu şekilde müfettiş yapılmak istenen kişilerin isimlerini emniyet mensuplarına iletti.

Yine aynı yurtta "Tuğba" isimli bir örgüt ablasıyla yapacağı görüşme öncesi yemin ettirilerek "izdivaç" meselesinin açıldığına dikkati çeken C.A, "Bana 'Yarın polis birisiyle görüşeceksin, özel görevde Ankara'da çalışıyor, onunla görüşeceksin.' şeklinde emir kipiyle konuştu. Ben de bu konuyla ilgili onunla tartıştım ve 'Böyle bir evlilik yapmayacağım.' dedim. Kapıyı çarparak odadan çıktım." şeklinde bilgi verdi.

Böyle bir olay yaşaması, örgütün uyguladığı tedbir kuralları, polislik sınavı sorularının FETÖ'cülere verilerek kul hakkına girilmesi, insanların duygularının istismar edilerek para toplanması gibi nedenlerle 2016'nın başlarında FETÖ'den ayrıldığını ileri süren C.A, örgütün kendisine ulaşmaması için iletişim bilgilerini de değiştirdiğini belirtti.