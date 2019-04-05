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FETÖ bahanesiyle yaşlı kadını 40 bin TL dolandırdılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde emniyet amiri yalanıyla arayıp torunun FETÖ şüphelisi olarak karakolda olduğunu söyledikleri yaşlı kadını yaklaşık 40 bin TL dolandıran 2 kişi yakalandı.

05 Nisan 2019 Cuma 12:39
FETÖ bahanesiyle yaşlı kadını 40 bin TL dolandırdılar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde emniyet amiri yalanıyla arayıp torunun FETÖ şüphelisi olarak karakolda olduğunu söyledikleri yaşlı kadını yaklaşık 40 bin TL dolandıran 2 kişi yakalandı. Şahısların apartmanın önüne gelmeleri ve ayrılmaları güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, 1 Nisan günü Aydınevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sevim K. isimli kadını telefonla arayarak kendisini emniyet amiri olarak tanıtan bir kişi yaşlı kadına evinin etrafında FETÖ’cüler olduğunu, bunları yakalayacaklarını, içlerinden birisini yakaladıklarını, torununun şu an karakolda ifade verdiğini söyledi. Evde arama yapılacağı söylenen kadının yanına 5 dakika sonra gelen bir şahıs, Sevim K.’ye altın ve paraların nerede olduğunu sorarken, korkan kadın evde bulunan 225 euro, 3 bin TL, 25-30 bin lira değerinde 2 altın kolye, 1 adet cumhuriyet altını, 2 bin lira değerinde 1 adet zincir, 3 adet altın bileklik, kolye ve küpeden oluşan imitasyon takı setini eve gelen şahısa teslim etti.




Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinden şüphelilerin 07 FPU 78 plakalı beyaz renkli aracı kullandığını ve bu araçla Manavgat’tan ayrıldıklarını belirledikten sonra aracı Plaka Takip Sistemi’nden (PTS) takibe aldı. Aracın Manavgat’tan yola çıkarak Antalya üzerinden Afyon’a, buradan Denizli’ye gittiği, akabinde Denizli’den Antalya’ya dönüşe geçtiğinin belirlenmesinin ardından Manavgat Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Korkuteli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Korkuteli ilçesinde şahısları yakaladı.


Manavgat Emniyet Müdürlüğüne getirilen Barış A. ve Mehmet D. isimli şahısların üzerinde 400 TL, 120 euro ve 2 adet cep telefonu ele geçirilirken, dolandırılan Sevim Keskin, evine gelerek altın ve paralarını alan Barış Ayva’yı teşhis etti.


İfadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, Antalya’da tanıştıkları bir şahsın, telefonla yönlendirmesi sonucu olayı gerçekleştirdiklerini, altın ve paraları Serik ilçesinde bu şahısa teslim ettiklerini, şahsın yaptıkları iş karşılığında kendilerine kişi başı bin TL ve 100 euro para verdiğini belirtti.


Emniyetteki sorgularının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, para ve altınları verdiklerini beyan ettikleri şahısın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:39
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