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FETÖ askerlerin sicillerini bozmaya çalışmış

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında tanık sıfatıyla ifade veren eski yüzbaşı Serdar Ü, FETÖ kapsamında görüşme yaptığı örgüt imamının kendisinden 2 personelinin sicilini bozmasını istediğini ancak bunu kabul etmediğini ifade etti

27 Haziran 2019 Perşembe 18:26
FETÖ askerlerin sicillerini bozmaya çalışmış

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanıkların beyanlarının alındığı duruşmada, hakkında görülmeye devam eden başka bir dava sebebiyle görevinden ihraç edildiğini belirten eski yüzbaşı Serdar Ü'nün bilgisine başvuruldu.

Serdar Ü, sanıklardan eski tuğgeneral İbrahim Lütfü Nuhoğlu'nu tanıdığını, Nuhoğlu'nun Ağrı'da görev yaptığı dönemde kendisinin tabur komutanı olduğunu dile getirdi.

Belirli aralıklarla "sohbet" adı verilen FETÖ toplantılarına katıldığını, Ağrı'da da bunu sürdürdüğünü anlatan Serdar Ü, örgüt kapsamında görüşme yaptığı FETÖ imamının kendisinden 2 personelinin sicilini bozmasını istediğini ancak bunu kabul etmediğini belirtti. Tanık Serdar Ü, teklifi kabul etmemesi üzerine sözde imamın, "Bunu tabur komutanın istese de yapmaz mısın?" sözlerini kullandığını, yapmayacağını söylemesi üzerine görüşmeyi sonlandırdığını ifade etti.

Bahse konu personellere kendisinin tam sicil notu verdiğini, tabur komutanı Nuhoğlu'nun da verdiği notlara müdahalede bulunmadığını aktaran Serdar Ü, Nuhoğlu'nun FETÖ bağlantısı olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Diğer tanıkların da beyanlarını alan mahkeme, duruşmayı yarına erteledi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:26
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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