Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: FETÖ AK Parti'ye, PKK da CHP'ye sızdı

Murathan Seyitoğlu Ankara

Türkiye FETÖ ile mücadele ederken Bülent Arınç gibi bazı “FETÖ savunuculuğu” yapan isimlerin devletin kritik yerlerinde yer alıyor olması tepkilere neden oluyor. Stratejist Siyasetçi Galip İlhaner, FETÖ ile mücadeleye ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“FETÖ AK Parti’ye, PKK’da CHP’ye sızdı”

PKK ve FETÖ ile mücadelenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gayretleriyle önemli aşamaya gelindiğini fakat yeterince mücadele edildiğine inanmadığını hatırlatan Galip İlhaner, “FETÖ AK Parti’ye sızdı, PKK’da CHP’ye sızdı. FETÖ nasıl ki AK Parti’ye sızıp devleti ve AK Parti’yi ele geçirmeye çalıştıysa, PKK’da CHP’ye sızıp iç savaş çıkarmaya çalışıyor. FETÖ’cüler de PKK’lılar da rehabilitasyon sürecinden geçirilmelidir.” dedi.

“FETÖ ile mücadele de Erdoğan, Bahçeli meselesi olarak devam ediyor”

“FETÖ ile etkili bir mücadele içte de dışta da yetersizdir.” diyen Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ ile mücadele de PKK ile mücadele de Erdoğan, Bahçeli ve birkaç kişinin meselesi olarak devam ediyor. Toplum ve muhalefet sürecin içinde yeterli derecede yok. Terörle mücadelede hele CHP ile HDP hiç yok. Öyle bir süreç işlemeli ki FETÖ ve PKK sempatizanları FETÖ ve PKK’yı bıraksın. Bu insanların önemli bir kısmı rehabilitasyondan geçirilerek kazanılabilir. Gerçek suçlular da elbette cezasını çekmelidir.”

“Darbenin siyasi ayağı yok sivil ayağı var”

FETÖ’den dolayı AK Parti içinde bir iç savaşın yaşandığını söyleyen Galip İlhaner, şunları söyledi:

“Bu konuda ciddi bir rehabilitasyon çalışması gerekiyor. Darbenin siyasi ayağı polemiklerinden kaçınmak lazım. Darbe girişiminin siyasi ayağı yok, ama sivil(siyasi) ayağı var. Hem de çok. Siyasi kadrolar elbette sivil ayak içinden çıkacaktı. Bu matruşkanın içinden; cumhurbaşkanı da başbakan da, bakanlar da darbe başarılı olduktan sonra, gelişmelere göre açıklanacaktı. Darbe girişiminin; sivil (FETÖ) ayağı var, siyasi (AK Parti, CHP, MHP, HDP, BBP, SP,...) ayağı YOK. Çünkü; sivil ayağı da, siyasi ayağı da, darbeyi planlayan (FETÖ) hareketin kendisidir. 15 Temmuz FETÖ (Harakiri Çetesi) darbesinin siyasi ayağı belki de hiçbir zaman öğrenilemeyecek. Darbe girişimini siviller yaptı/yaptırdı. Siviller, darbe girişimini askerlere yaptırdı. Bu bir sivil-asker darbe girişimi aynı zamanda.”

“15 Temmuz’u Kemalistler, NATO’cu subaylar ve FETÖ grubu yaptı”

15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarını sürdüren Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Darbe girişiminde birkaç grubun (bazı Kemalistler, NATO’cu subaylar,…) birlikte hareket ettiği de net bir şekilde görülüyor. Ama ana grup, FETÖ grubu. Bu gerçek, beyinsiz olmayanlar için, açık ve net bir şekilde ortadadır. Darbeyi planlayanlar; Cumhurbaşkanını, başbakan ve diğer mevkilere gelecek kişileri, kendi hareketinin içinden atayacaktı. Başka partilere zaten ihtiyaçlarıda yoktu. Yani darbenin siyasi ayağı var ama, kendi hareketi içinden var. Başka partilerden ise, darbe başarılı olduktan sonra zaten faydalanacaklardı.”