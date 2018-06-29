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Polisten FETÖ 'abla'larına sabah baskını

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

29 Haziran 2018 Cuma 09:10
Polisten FETÖ 'abla'larına sabah baskını

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:10
  1. FETÖ
  2. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
  3. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı

YORUM YAZ

  • Ulvi K.Ulvi K.10 sa önce
    sivil bayan polisin kıyafeti ile tutuklanan bayanların kıyafetlerini karşılaştırın.. FETÖcü diye, müminleri toplamasınlar sakın.. insanın içi neyse, dışı da az çok odur...
  • Aslan akbeyAslan akbey14 sa önce
    birazdan serbest bırakırlar. birinin kızı vardır, diğeriin çocuğu hastadır, ötekinin bebeği emziklidir. kadınlara bahane çok. kadınlar cezaevine girmesin diye her türlü kolaylık sağlanmış kanunlarda.
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ14 sa önce
    gönderin .... hizmet etsinnnnn.
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