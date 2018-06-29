Polisten FETÖ 'abla'larına sabah baskını
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.29 Haziran 2018 Cuma 09:10
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
YORUM YAZ