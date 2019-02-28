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FETÖ ABD’deki okulları için öğretmenlik teklif ediyormuş

Eskişehir’de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık yaptığı savunmada, “Bana ABD’de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğimi soruldu” dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:20
FETÖ ABD’deki okulları için öğretmenlik teklif ediyormuş

Eskişehir’de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık yaptığı savunmada, “Bana ABD’de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğimi soruldu” dedi.


Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmada tutuksuz sanık T.A. ve avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanık T.A., yurtta kaldığı dönemde sohbetlere arkadaşlarını da getirebileceğini söylediklerini belirterek, "Ben 2012 yılında Afyon Lisesi’nden mezun oldum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve yan dal olarak da İlköğretim Matematik Öğretmenliği okudum. 2012-2013 yılında bu yapıya ait evde kaldım. 2 ve 3. sınıfta yurtta kaldım. Yurtta kaldığım dönemlerde bu yapıya ait evlerde sohbetler oluyordu. Genelde cuma günü yapılıyordu. Evler genelde üniversiteye yakın yerlerde seçiliyordu. Benim telefonuma ByLock’u arkadaşım Ayşe H.K. yükledi. Ben 2’nci yıl devlet yurdunda kalmaya başladım. Devlet yurdundan öğrencileri sohbete getirmemiz isteniyordu. ByLock programından Ayşe H.K., bana devlet yurdundan arkadaşlarımı da sohbete getirmemi söylüyordu. Ben de yurttaki arkadaşlarımı bu sohbetlere götürdüm. Bu yapının terör örgütü olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.



“Bana ABD’de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğim soruldu”


Sanık T.A., ABD’de öğretmenlik yapıp yapmamak istediğini sorduklarını ifade ederek, "İlk dönem bu yüzden burada kaldım. 250 lira veriyorduk ve tüm masraflarımız buradan karşılanıyordu. ByLock’umda kayıtlı olan Yasemin isimli fen lisesine giden bir öğrenci vardı. Bir de Elif olarak hatırladığım, soyadını hatırlamadığım bir şahıs vardı. Bana ABD’de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğim soruldu. Ben kabul etmedim. ByLock kullanıcı adım Yeşil Deniz’di. Bu kullanıcı adını televizyonda yayınlanan ’Yeşil Deniz’ dizisini sevdiğim için kullandım. ByLock içeriklerim doğrudur" şeklinde konuştu.



“Peygamber efendimiz zamanında da sürekli yemek verilirmiş”


Mahkemede başkanının ‘Bu sohbetlerde neden sürekli maklube yapılmasının sebebi ne?’ sorusuna cevap veren sanık, "Ben de bunu merak ediyordum bu yüzden gidip sordum. Peygamber efendimiz zamanında da toplu olarak yemek yedirilirmiş. Sohbet evlerinde de bu nedenle maklube yapılıyormuş" diye konuştu.


Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:20
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