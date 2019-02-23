"Fetih'in FKÖ'yü reforme etmemesi uzlaşı anlaşmalarının ihlalidir"

GAZZE (AA) - Hamas, Fetih hareketinin Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) reforme etme yolunda adım atmamasının iki taraf arasındaki tüm uzlaşı anlaşmalarının ihlali olduğunu belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Fetih'in FKÖ'de karar mekanizmasını kontrolü altında tutmasının ve bu konuda diğer gruplarla ortaklığa yanaşmamasının, Filistin'deki bölünmüşlüğün en önemli sebeplerinden birisi olduğunu ve siyasi arenadaki kutuplaşmayı derinleştirdiğini ifade etti.

Hamas yetkilisi, Filistin siyasetinin bölünmüş bir şekilde kalmaya devam etmesinin ve FKÖ'nün zayıflığının Filistin davasının içinde bulunduğu şartlarda engelleri aşma kudretini zayıflattığını belirtti.

Kasım, Fetih'in FKÖ'yü reforme etme yolunda adım atmamasının iki taraf arasındaki tüm uzlaşı anlaşmalarının ihlali olduğunu kaydetti.

Filistinli gruplar, 2005 yılında FKÖ'nün reforme edilmesi yolunda ilk adım olarak örgüte Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden temsilcileri de barındıran geçici lider kadrosu oluşturulması ile Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin de örgüte katılmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Bu bağlamda 2011'den bu yana bölünmüşlüğü sona erdirmek için bazı girişimlerde bulunuldu ve bazı uzlaşı anlaşmaları imzalandı. Ancak bu anlaşmalar henüz tam anlamıyla hayata geçirilemedi.