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Fetihder'den bombardıman altındaki Han Şeyhun'a yardım

Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından, Suriye'nin İdlib ilinin bombardıman altındaki Han Şeyhun ilçesindeki 500 kişiye yardım ulaştırıldı

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:49
Fetihder'den bombardıman altındaki Han Şeyhun'a yardım

İDLİB (AA) - Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma Derneği (Fetihder) tarafından, Suriye'nin İdlib ilinin son haftalarda yoğun bombardımana maruz kalan Han Şeyhun ilçesindeki 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Fetihder, Beşşar Esed rejimi güçlerinin hava saldırılarıyla sık sık hedef aldığı Han Şeyhun ilçesinde yaşayan sivillere, içerisinde pirinç, bulgur, makarna, mercimek, sıvı yağ gibi temel yaşam malzemelerinin bulunduğu gıda kolileri ve su yardımında bulundu.

Fetihder Başkanı Yılmaz Bulat, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin İdlib genelinde yoğun bombardıman gerçekleştirdiğini, kent halkının acil gıda malzemelerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Siviller için sıcak yemek hazırlanacak bir mutfak ile diğer yardımların, koordineli şekilde ulaşması için acil yardım merkezi oluşturacaklarını ifade eden Bulat, "En çok bombardıman olan bölgelerden birisi Han Şeyhun ilçesi. Buradaki ailelere bombardıman altında acil yaşam malzemeleri ulaştırdık." dedi.

Türk yardım kuruluşu Fetihder, Suriye'de gıda, barınma, sağlık gibi birçok alanda yardım faaliyeti yürütüyor.

İdlib'in Han Şeyhun ilçesi, iç savaşın başından bu yana rejim güçlerinin en fazla hedef aldığı bölgeler arasında yer alıyor. Rejim, ilçede 4 Nisan 2017'de yüzden fazla sivili kimyasal silah ile öldürmüştü. Han Şeyhun katliamı, 8 yıldır süren savaşın en acı sahnelerinden biri olarak hafızalara kazındı.



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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:49
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