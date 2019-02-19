0553 313 94 23

"Fetih, uzlaşı girişimlerini baltalama niyetinde"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Fetih hareketinin, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı girişimlerini baltalama niyetinde olduğunu söyledi

19 Şubat 2019 Salı 12:41
"Fetih, uzlaşı girişimlerini baltalama niyetinde"

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Rusya'nın başkenti Moskova'da Filistinli gruplar arasında uzlaşı konusunu görüşmek üzere yapılan toplantılara ilişkin, "Fetih'in uzlaşı görüşmelerini baltalama niyetinde olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Merzuk, Hamas'a bağlı El Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, Moskova'da Filistinli gruplar arasında yapılan görüşmeleri değerlendirerek, "Fetih, nerede olursa olsun her türlü uzlaşı girişimini baltalama niyetinde. Üstelik, bunun sorumluluğunu da üstlenmiyor." dedi.

Moskova'da uzlaşmadan uzak çarpıtılmış bir bildirinin ortaya çıkmasıyla şaşkınlığa uğradıklarını kaydeden Ebu Merzuk, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planına da değinerek, "Yüzyılın Anlaşması adlı planı reddettik ve Kudüs'ün bir bütün olarak Filistin'in başkenti olduğunu vurguladık." diye konuştu.

Ebu Merzuk ayrıca Hamas'ın Filistinli grupların uzlaşısı konusunda Mısır ile görüşmelere devam etme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

Filistinli 12 hareketin temsilcileri, 11-12 Şubat'ta Moskova'da Filistin uzlaşısı konusunu görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Bu bağlamda 2011'den bu yana bölünmüşlüğü sona erdirmek için bazı girişimlerde bulunulurken, son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:41
  1. El Fetih
  2. Filistin
  3. Hamas
  4. Moskova
  5. Musa Ebu Merzuk
  6. uzlaşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akşehir Belediyesine bir ödül daha
    1. Akşehir Belediyesine bir ödül daha
    2. Honda küresel üretim ağını yeniden..
    3. Netanyahu'nun yanına oturdu! Ülke..
    4. Sarıoğlan Belediyesi’nde yüz güldüren..
    5. Şanlıurfa’da 261 kelaynak doğaya..
    6. Düzce’de hastanede hal hatır ekibi iş..
    7. Mısır’da 16 terörist öldürüldü
    8. TFF 1.Lig ekibinde flaş ayrılık!..
    9. "Rusya Suriye'de İran ile ortak ancak..
    10. Diyarbakır’da ekonomi değerlendirme..
    11. Japonya Guaido’yu Venezuela’nın geçici..
    12. Fatsa’da hamsinin kilosu 30 TL
    13. Endonezya'da yanardağdaki lav akışı..
    14. Avrupa Yatırım Bankası'ndan..
    15. Van’da ‘Yerel Düzey Sağlık Hizmet..
    16. Fenerbahçe'nin efsane ismi hayatını..
    17. E.Yeni Malatyaspor’da, Ç.Rizespor maçı..
    18. Başkan adayı Güder: "Vatandaşa altyapı..
    19. Pakistan Başbakanı Khan: "Hindistan..
    20. Altın fiyatları ne kadar? İşte son..
    21. Bağırsakların unutkanlığı hastalık..
    22. "Yüksek teknolojiyi dikkate alan bakış..
    23. Yolculuk ettiği araçta şoförün cep..
    24. Beşiktaş'ın yıldızı Kagawa'dan derbi..
    25. SASA karını yüzde 293 artırdı
    26. Amed Sportif Faaliyetler’den kınama..
    27. İtalya'da Ciampino Havaalanı'nda..
    28. Hasta almaya giden ambulans dar..
    29. "Fetih, uzlaşı girişimlerini baltalama..
    30. Tümamiral Cihat Yaycı geliştirmişti!..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun