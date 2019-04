Fetih Şenliklerinde Köy Düğünü Coşkusu

Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin en renkli etkinliklerinden olan köy düğünü, Çukurca ve Çeltik Mahallelerinde gerçekleştirildi. Binlerce yıllık geleneklerin günümüze taşındığı etkinlikte her iki mahallede de adeta bayram havası yaşandı.

Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri kapsamında düzenlenen köy düğünü, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Her yıl Osmangazi’ye bağlı değişik köylerde yapılan köy şenliğinin bu yılki adresi Çukurca ve Çeltik Mahalleleri oldu. Etkinlik kapsamında ilk olarak gelinin köyü olan Çukurca Mahallesi’nde gelin alma töreni yapıldı. Mahalle meydanını dolduran vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde geleneksel oyunlarını oynayarak gelinin evden çıkmasını bekledi. Düğüne ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köylüler tarafından alkışlarla karşılanarak gelinin evine gitti. Yapılan duanın ardından Başkan Dündar, gelini evinden çıkartarak ata bindirdi ve gelin, çalan davul zurna eşliğinde köy dışına kadar çıkartılıp, damadın köyü olan Çeltik’e yolcu edildi.

Çukurca Mahallesi’ndeki gelin alma töreninin ardından şenliğin ikinci adresi, damat evinin bulunduğu Çeltik Mahallesi oldu. Düğün konvoyunun Çeltik Mahallesi’ne gelmesiyle birlikte coşku üst seviyeye çıktı. Köy meydanına akın eden vatandaşlar davul zurna eşliğinde folklor gösterileriyle coşarken, Başkan Dündar köyün girişinde ata bindirilen gelini köy meydanına kadar getirdi. Dündar, mahalle meydanına geldiğinde mahalle sakinlerinin isteklerini geri çevirmeyerek çiftetelli oynayanlara eşlik etti. Köy meydanında düzenlenen nikah töreni öncesinde konuşan Dündar, “Geçtiğimiz hafta seçim vardı. Çeltik sakinleri, bu seçimde binlerce Osmangazili gibi ‘Yeniden Mustafa Dündar’ dedi ve ben üçüncü kez Osmangazi Belediye Başkanı seçildim. Sizlere verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz ve sosyal-kültürel etkinliklerimiz ile birlikte sizlerle olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Şehrimizin Kültürel Zenginliklerini Yaşatıyoruz”

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’nin en güçlü belediyesi olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Projelerimiz, hizmetlerimiz ve etkinliklerimiz ile Bursa’nın adını kent sınırları dışına taşıyoruz. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, yurt dışında ses getiriyor. Her yıl onlarca ülkeden insanlar düzenlediğimiz etkinleri görmek için Bursa’ya geliyor. Yabancı sporcular, her yıl düzenlediğimiz Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu’nu yakından takip ediyor ve katılım sağlıyor. Muhteşem bir açılış töreni gerçekleştirdik. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri ile kent büyük bir heyecan yaşıyor. Bu heyecan, Bursa’nın, Türk Milleti’nin heyecanı. Bu heyecan, 1326 ruhunun ayağa kalkışının heyecanıdır. Bursa, her zaman tarihi olaylara yön veren bir kent olmuştur. Atalarımız buradan 3 kıtaya gitmiştir. Bu kent, Cumhuriyet’in kuruluşunda önemli görevler üstlenmiştir. Bizler, Bursa’nın sadece fiziki olarak değil, kültürel manada da var olan zenginliklerini, düzenlediğimiz etkinliklerle yaşatıyoruz” diye konuştu.

Konuşmasının ardından gelin ve damadın nikahlarını kıyan Başkan Dündar, nikah cüzdanını geline verdi. Nikah töreninin ardından meydanı dolduran kalabalık çalan oyun havalarına eşlik ederek gönüllerince eğlendi.