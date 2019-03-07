0553 313 94 23

Fetih Müzesi’ne şehir ve çevre uyum ödülü

Türkiye’nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘şehir ve çevre uyum ödülü’nün sahibi oldu.

07 Mart 2019 Perşembe 11:54
Fetih Müzesi’ne şehir ve çevre uyum ödülü

Türkiye’nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘şehir ve çevre uyum ödülü’nün sahibi oldu.


Osmangazi Belediyesi’nin kente kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, önemli bir ödülün sahibi oldu. Yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘şehir ve çevre uyum ödülü’ne lâyık görüldü. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sürdürülebilir arazi, su kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava kalitesi, tasarım konularında gerekli enerji ve çevre dostu teknik özellikleri bünyesinde taşıyor. Türk Standartları Enstitüsü “güvenli yeşil bina” kıstaslarını karşılayarak “altın belge” sahibi olan Fetih Müzesi’nin çevreye saygılı ve uyumlu ekolojik tasarımıyla örnek yapı olma özelliği ‘Şehir ve Çevre Uyum Ödülü’ ile de tescillendi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mart ayı olağan meclis toplantısında anlamlı ödülün müjdesini verdi. Sadece Bursa’nın değil tüm Türkiye’nin gurur kaynağı olacak bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Dündar, “Bursa’nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de ekledik. Artık insanlar Bursa’ya geldiklerinde Fetih Müzesi’ni gezmek istiyor. Kasım ayından bu yana 51 farklı ülkeden 300 bine yakın kişi müzeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışını yapmasının ardından müzemizde günlük ziyaretçi sayısı neredeyse iki katına çıktı” dedi.


Fetih Müzesi’nin mimarî ve sanat güzelliklerinin yanı sıra çevreci bir yapı olmasıyla da dikkat çektiğine vurgu yapan Dündar, “Doğamızın korunması, çevrenin kalitelileşmesi ve doğal kaynakların korunması adına belediye olarak oldukça dikkatli hareket ediyoruz. Su ve çevre sorunu, yaşadığımız kentte insanlarımızın sorunu olarak doğrudan doğruya yerel yönetimleri de ilgilendirmektedir. Osmangazi Belediyesi olarak bu bilinç ve sorumluluk duygusuyla çalışmaktayız. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi de, çevre dostu bir bina olarak bizim bu konudaki çalışmalarımızı simgeliyor. Çalışmalarımızı gözlemleyen ve belediyemizi ödüle lâyık gören Su ve Teknoloji Derneği’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:54
  1. doğa
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorlu’da Kablo Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor
    1. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
    2. Osmangazi’de aşıklar gecesi
    3. MSÜ başvurularında ikinci şans
    4. Antalya'daki yerleşik yabancılar..
    5. Tercan Belediyesi son meclis..
    6. Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
    7. FÜ ile İŞKUR arasında iş birliği..
    8. MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması
    9. Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?
    10. MESO’dan kadın üyelere hediye yağmuru
    11. Antalya turizm sektörü Berlin’e..
    12. Bylock kullanan karı koca FETÖ’den..
    13. Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay..
    14. Arabulucu Türkiye
    15. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    16. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    17. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    18. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    19. İSO, "İstihdam Seferberliği" için..
    20. THY, yolcularına 29 bin 966 ton..
    21. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    22. Süleymanpaşa’da kurucu meclis son kez..
    23. Anadolu Efes-Barcelona maçında 8 Mart..
    24. Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar..
    25. Mazlumun sesine uyan!
    26. Minikler sağlık için spor yapıyor
    27. Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu..
    28. Antalyaspor'da Galatasaray maçı..
    29. Trabzon’da bir ilk
    30. GTO ile DTSO’dan kardeşlik imzası
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!