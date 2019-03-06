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Fetih Müzesi’ne 'şehir ve çevre uyum' ödülü

Türkiye’nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘şehir ve çevre uyum ödülü’nün sahibi oldu.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:16
Fetih Müzesi’ne 'şehir ve çevre uyum' ödülü

Türkiye’nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘şehir ve çevre uyum ödülü’nün sahibi oldu.

 

Osmangazi Belediyesi’nin kente kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, önemli bir ödülün sahibi oldu. Yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘şehir ve çevre uyum ödülü’ne lâyık görüldü. Su ve çevre alanlarında yapılan yatırımların değerlendirildiği ve büyükşehir belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ile sular idârelerinin ayrı kategorilerde yarıştığı ödül törenine, Osmangazi Belediyesi adına katılan Plan ve Proje Müdürü Sezai Özokutanoğlu’na ödülü, SUTEK Bilim Kurulu Üyesi siyaset bilimci-yazar Ozan Erdem takdim etti.

 

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sürdürülebilir arazi, su kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava kalitesi, tasarım konularında gerekli enerji ve çevre dostu teknik özellikleri bünyesinde taşıyor. Tüm bunların ışığında Fetih Müzesi, Türk Standartları Enstitüsü “güvenli yeşil bina” kıstaslarını karşılayarak, yeşil bina kategorisinde “altın belge” sahibi bir yapı. Çevreye saygılı ve uyumlu ekolojik tasarımı ile enerji verimliliği ve suyun etkin kullanımı konularında örnek teşkil eden bir yapı olan Fetih Müzesi’nin bu özelliği ‘şehir ve çevre uyum ödülü’ ile de tescillendi.

 

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sadece Bursa’nın değil bütün Türkiye’nin iftihar kaynağı olacak bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Bursa’nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de ekledik. Artık insanlar Bursa’ya geldiklerinde Fetih Müzesi’ni gezmek istiyor. Kasım ayından bu yana 51 farklı ülkeden 260 bin kişi müzeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışını yapmasının ardından müzemizde günlük ziyaretçi sayısı neredeyse iki katına çıktı” dedi.

 

Fetih Müzesi’nin mimari ve sanatsal güzelliklerinin yanı sıra çevreci bir yapı olmasıyla da dikkat çektiğine vurgu yapan Dündar, “Doğamızın korunması, çevrenin kalitelileşmesi ve doğal kaynakların korunması adına belediye olarak oldukça dikkatli hareket ediyoruz. Su ve çevre sorunu, yaşadığımız kentte insanlarımızın sorunu olarak doğrudan doğruya mahalli idareleri de ilgilendirmektedir. Osmangazi Belediyesi olarak bu şuur ve sorumluluk duygusuyla çalışmaktayız. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi de, çevre dostu bir bina olarak bizim bu konudaki çalışmalarımızı simgeliyor. Çalışmalarımızı gözlemleyen ve belediyemizi ödüle layık gören Su ve Teknoloji Derneği’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:16
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