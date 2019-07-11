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Fetih Müzesi su kabağında hayat buldu

Osmangazi Belediyesi’nin geleceğe ışık tutan projelerinden ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi, su kabağı işlemeciliği sanatıyla hayat buldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
Fetih Müzesi su kabağında hayat buldu

Osmangazi Belediyesi’nin geleceğe ışık tutan projelerinden ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi, su kabağı işlemeciliği sanatıyla hayat buldu.


Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK’te su kabağı işlemeciliği kursuna katılan kursiyerler, yeniliklere açılıyor. Bursa’nın tarihî mekânlarının işlendiği kabaklar, geçmiş ve gelecek arasında köprü kuruyor. Tamâmen el işçiliği ile yapılan ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi kabağı, Bursalı sanatseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Şeyh Edebâli’nin Osman Gazi ile sohbeti, Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye vâsiyeti, Emir Sultan ve Çelebi Mehmed’in kılıç kuşanma merasimi, Yeşil Türbe’nin inşaatı sırasında İvaz Paşa’nın çini seçimi gibi önemli olayların anlatıldığı eser, fetih döneminin güzelliklerini yansıtıyor.


Mimarîsi ve sanat özellikleriyle dikkat çeken Fetih Müzesi’nin kursiyerleri tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getiren kurs hocası Fatma Güler, “Müzeyi ilk gezdiğimde büyülenerek buranın bir hikâyesi olmalı dedim. Kursiyerim Ebru Aydın ile çalışmalarımıza başlayarak, eserimizi son haline getirdik. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bizlere âdetâ ilham kaynağı oldu. Kabağımızın dışını müzede bulunan tablolardaki eserler ile içini de eski Bursa evleri, Yeşil Türbe, Uludağ, Karagöz ve Hacivat gibi objelerle süsledik. Böylece kaybolmaya yüz tutan sanatımız insanlar tarafından yeniden ilgi görmeye başladı” dedi.


El emeği göz nuru çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan kursiyer Ebru Aydın ise böylesine güzel bir kültürel mirası Türkiye’ye kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
  1. sanat
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