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Fetih ile Hamas arasında "kutlama" gerginliği

Gazze'deki Fetih hareketi, 54. kuruluş yıl dönümünü yarın kutlayacağını duyurdu- Hamas ise yetkili birimlerle koordine içinde atılmayan bu adımların "Gazze'deki güvenlik ve istikrarı sarsma" anlamı taşıdığı suçlamasında bulundu

06 Ocak 2019 Pazar 23:17
Fetih ile Hamas arasında "kutlama" gerginliği

GAZZE (AA) - Gazze'deki Fetih hareketi, 54. kuruluş yıl dönümünü yarın kutlayacağını duyururken Hamas, yetkili birimlerle koordine halinde gerçekleştirilmeyen bu etkinliklerin "Gazze'deki güvenlik ve istikrarı sarsma" anlamı taşıdığını belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Fetih hareketi Devrim Konseyi Üyesi Usame el-Kavasimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin 54. kuruluş yıl dönümü kutlamaları yarın Gazze kentinde gerçekleştirilecek." denildi.

Filistinli grupların, "bu ulusal kutlamaların" önüne konulabilecek muhtemel engelleri kaldırmada başarılı olmasını umduğunu aktaran Kavasimi, Gazze sakinlerine geçmiş ve geleceklerinin bir olduğuna dikkati çekmek adına yapılacak organizasyona katılım çağrısında bulundu.

Buna karşılık Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Abbas'ın ekibinin (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlığını yaptığı Fetih hareketi) yetkili birimlerle herhangi bir koordine olmaksızın Gazze'de kutlama yapma meselesindeki ısrarcı tutumu, güvenlik ve istikrarı sarsma konusundaki ısrarcı tavırlarının bir yansıması." ifadelerini kullandı.

Söz konusu adımın, tansiyonu yükseltebileceğini vurgulayan Ebu Zuhri, muhtemel yansımalardan Mahmud Abbas ile hareketini sorumlu tuttu.

- Hamas ile Fetih arasındaki gerginlik

Fetih'in Gazze'deki Sözcüsü Atıf Ebu Yusuf, 31 Aralık 2018'de yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'a bağlı güvenlik güçlerinin Gazze'de yöneticilerin de aralarında bulunduğu 500'den fazla Fetih mensubunu gözaltına aldığını öne sürmüştü.

Söz konusu gözaltıların "Fetih Hareketi mensuplarının, Hareketin 54. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenleme ısrarı" nedeniyle yaşandığını ileri süren Ebu Seyf, Gazze'deki emniyet birimlerinin yıl dönümü etkinlikleri için kullanılacak çeşitli materyallere de el koyduğunu söylemişti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm ise yaptığı açıklamada, "Fetih hareketinin, 'Gazze'deki mensuplarına yönelik gözaltılar olduğu' yönündeki iftiralarını şaşkınlıkla karşıladık. Hiçbir Fetih mensubu gözaltına alınmış değil." ifadelerini kullanmıştı.

Devlete ait Filistin Radyo ve Televizyon Kurumu'nun Gazze'deki merkezi, 4 Aralık 2018'de kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce baskına uğramış, ekipmanlara zarar veren saldırganlar çalışanları darbetmişti.

Olayın üzerine açıklama yapan Fetih Hareketi Sözcüsü Ebu Seyf, hareketin Gazze'deki ofislerini saldırı olasılığına karşı ikinci bir emre kadar kapatma kararı aldığını duyurmuştu.

Hamas ise söz konusu saldırının kabul edilemez olduğu yönünde açıklama yaparak, İçişleri Bakanlığına sorumluların bir an önce yakalanması çağrısında bulunmuştu.

Bazı Filistinli gruplar da Gazze'de Fetih ve Hamas hareketleri arasında yaşanan gerginliğe son vermek için çaba sarf ediyor.

Fetih hareketi, 1 Ocak 1965'te Yasir Arafat önderliğinde kuruldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 23:17
  1. Gazze
  2. Hamas
  3. kuruluş yıl dönümü

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